Önümüzdeki sezon hem Süper Lig'deki şampiyonluk unvanını korumak hem de Devler Ligi'nde başarı hedefleyen Galatasaray, transferde şimdiden çalışmalarına başlamış durumda...
Sarı-Kırmızılılar, serbest kalma bedeli 25 milyon Euro olan ve Arsenal'e gideceği konuşulan Victor Nelsson'un olası ayrılığına karşı önlemini şimdiden aldı.
Cim Bom'un, savunmanın göbeği için Stefan de Vrij için çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi. 2018'den beri İtalya Ligi Serie A'da Hakan Çalhanoğlu'nun formasını giydiği Inter'de oynayan de Vrij'in sözleşmesi sezon sonunda bitiyor.
HAKAN'DAN BİLGİ ALDI
Kontrat yenilemeyen ve formasını da Acerbi'ye kaptıran 31 yaşındaki stoperin temsilcisinin, soluğu İstanbul'da aldığı öğrenildi.
Sarı-Kırmızılılar'ın, Hollandalı futbolcunun şartlarıyla ilgili olarak görüşme halinde olduğu bildirildi.
Inter'de bitecek olan kontratından yıllık 3.8 milyon Euro kazanan tecrübeli oyuncunun da, takım arkadaşı Hakan'dan hem İstanbul hem de Galatasaray hakkında bilgi aldığı konuşuluyor.
Sarı-Kırmızılılar, serbest kalma bedeli 25 milyon Euro olan ve Arsenal'e gideceği konuşulan Victor Nelsson'un olası ayrılığına karşı önlemini şimdiden aldı.
Cim Bom'un, savunmanın göbeği için Stefan de Vrij için çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi. 2018'den beri İtalya Ligi Serie A'da Hakan Çalhanoğlu'nun formasını giydiği Inter'de oynayan de Vrij'in sözleşmesi sezon sonunda bitiyor.
HAKAN'DAN BİLGİ ALDI
Kontrat yenilemeyen ve formasını da Acerbi'ye kaptıran 31 yaşındaki stoperin temsilcisinin, soluğu İstanbul'da aldığı öğrenildi.
Sarı-Kırmızılılar'ın, Hollandalı futbolcunun şartlarıyla ilgili olarak görüşme halinde olduğu bildirildi.
Inter'de bitecek olan kontratından yıllık 3.8 milyon Euro kazanan tecrübeli oyuncunun da, takım arkadaşı Hakan'dan hem İstanbul hem de Galatasaray hakkında bilgi aldığı konuşuluyor.