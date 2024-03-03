Galatasaray'dan Beşiktaş'a tepki: 'Önce siz özür dileyin!'

Beşiktaş ile Galatasaray derbisi sonrası protokol tribününde yaşanan gerginliğin ardından 'özür' iddiaları gündeme geldi.
Galatasaray'ın sosyal medya hesaplarından atılan sarı lacivert salıncağa binmiş, üzgün kartal görseli sonrası protokol tribününde gerginlik oldu. Paylaşımı yardımcılarından gören Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, Galatasaraylı yöneticilere "Bu rezalet nedir? Sabrımızı zorlamayın. Bedelini ağır ödersiniz." diye bağırdı.
Bir iddiaya göre Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Metin Öztürk, bu paylaşım nedeniyle Hasan Arat'tan özür diledi.
Sporx'in Galatasaray Kulübü yetkililerinden edindiği bilgiye göre; Metin Öztürk, Hasan Arat'tan özür dilemedi.
Olayın ardından Spor Gecesi Digital'den Haluk Yürekli'ye konuşan Metin Öztürk, "Beşiktaş taraftarı benim kurucu başkanım Ali Sami Yen'e küfür edildiği için özür diledi mi ki biz paylaşım için Hasan Arat'tan özür dileyeceğiz. Önce onlar kurucumuz Ali Sami Yen'e küfür ettikleri için özür dilesin." açıklamasını yaptı.
"O PAYLAŞIM ORADA KALACAK"
Milliyet'ten Nevzat Dindar'a da konuşan Metin Öztürk, Feyyaz Uçar'ın 'O paylaşımı silme sözü verdiler' açıklaması üzerine "Pardon, kazandık diye mi özür dileyelim ya da puan farkı 26 olduğu için mi? Kurucu başkanımıza küfür edeceksiniz. Sahaya su atacaksınız 90 dakika. Hayır o paylaşım orada kalacak!" ifadelerini kullandı.
ÖZTÜRK VE ARAT ARASINDA NE YAŞANDI?
Metin Öztürk, DHA'ya yaptığı açıklamada ise, "Maç sonu bizi güvenlik için protokolde tutuyorlardı. Protokoldeyken Hasan Arat başkan ve maça gelen tüm Galatasaray yönetim kurulu üyelerimizle sohbet ediyorduk. Sonra Beşiktaş Yöneticisi Burak Aslan yanımıza geldi, paylaşımı gösterdi. 'Bu ne?' diye sordu, 'Sosyal medya paylaşımı' dedim. Hasan Arat 'Bunu kaldırın yoksa misliyle cevap veririz' dedi. Ben de 'Başkanım sosyal medya paylaşımı kalkmaz ama taraftarınız kurucu başkanımız Ali Sami Yen'e saatlerce küfür etti, asıl özür dilenecekse Ali Sami Yen'den ötürü bizden özür dilenmesi lazım' dedim." ifadelerini kullandı.
Galatasaray'ın sosyal medya hesaplarından atılan sarı lacivert salıncağa binmiş, üzgün kartal görseli sonrası protokol tribününde gerginlik oldu. Paylaşımı yardımcılarından gören Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, Galatasaraylı yöneticilere "Bu rezalet nedir? Sabrımızı zorlamayın. Bedelini ağır ödersiniz." diye bağırdı.
Bir iddiaya göre Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Metin Öztürk, bu paylaşım nedeniyle Hasan Arat'tan özür diledi.
Sporx'in Galatasaray Kulübü yetkililerinden edindiği bilgiye göre; Metin Öztürk, Hasan Arat'tan özür dilemedi.
Olayın ardından Spor Gecesi Digital'den Haluk Yürekli'ye konuşan Metin Öztürk, "Beşiktaş taraftarı benim kurucu başkanım Ali Sami Yen'e küfür edildiği için özür diledi mi ki biz paylaşım için Hasan Arat'tan özür dileyeceğiz. Önce onlar kurucumuz Ali Sami Yen'e küfür ettikleri için özür dilesin." açıklamasını yaptı.
"O PAYLAŞIM ORADA KALACAK"
Milliyet'ten Nevzat Dindar'a da konuşan Metin Öztürk, Feyyaz Uçar'ın 'O paylaşımı silme sözü verdiler' açıklaması üzerine "Pardon, kazandık diye mi özür dileyelim ya da puan farkı 26 olduğu için mi? Kurucu başkanımıza küfür edeceksiniz. Sahaya su atacaksınız 90 dakika. Hayır o paylaşım orada kalacak!" ifadelerini kullandı.
ÖZTÜRK VE ARAT ARASINDA NE YAŞANDI?
Metin Öztürk, DHA'ya yaptığı açıklamada ise, "Maç sonu bizi güvenlik için protokolde tutuyorlardı. Protokoldeyken Hasan Arat başkan ve maça gelen tüm Galatasaray yönetim kurulu üyelerimizle sohbet ediyorduk. Sonra Beşiktaş Yöneticisi Burak Aslan yanımıza geldi, paylaşımı gösterdi. 'Bu ne?' diye sordu, 'Sosyal medya paylaşımı' dedim. Hasan Arat 'Bunu kaldırın yoksa misliyle cevap veririz' dedi. Ben de 'Başkanım sosyal medya paylaşımı kalkmaz ama taraftarınız kurucu başkanımız Ali Sami Yen'e saatlerce küfür etti, asıl özür dilenecekse Ali Sami Yen'den ötürü bizden özür dilenmesi lazım' dedim." ifadelerini kullandı.
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