Galatasaray'dan Barış Alper yanıtı: 30 milyon euro

Galatasaray, Barış Alper'e gelen teklifler için kapıyı 30 milyon euro'dan açacak.

Haber; Hürriyet, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'dan Barış Alper yanıtı: 30 milyon euro
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16 Ocak 2025 09:00
Süper Lig ve Avrupa Ligi'nde yoluna namağlup devam eden Galatasaray'da bu başarının mimarlarından biri de Barış Alper Yılmaz.

Teknik direktör Okan Buruk'un jokeri olan milli oyuncu adeta kale hariç her mevkide oynarken son Başakşehir maçında iki gol atarak takımına üç puanı getirdi. Böylece kariyerinin en golcü sezonuna daha ligin ilk yarısında ulaştı. Bu sezon Süper Lig'deki 10. golünü kaydeden milli futbolcu, Keçiörengücü formasını giydiği dönemde 1. Lig'de 2020-21 sezonunda 8 gol kaydetmişti.

SADECE 30 MİLYON EURO VE ÜZERİ TEKLİFLER

Hem ligde hem de Avrupa'da şampiyonluğu hedefleyen sarı kırmızılılar Barış Alper'i ara transferde bırakmayı kesinlik düşünmüyor. Yönetimde bununla birlikte yaz döneminde 30 milyon euro ve üzeri teklifler değerlendirmeye açık.

PREMİER LİG EKİPLERİNİN İLGİSİ BÜYÜK

Yıldız oyuncu, özellikle Premier Lig'deki takımların ilgisini çekiyor. Everton, Aston Villa, Newcastle United ve West Ham United gibi ekiplerin Barış Alper Yılmaz'ı transfer listelerine aldığı öğrenildi. İtalyan Lazio da bir diğer ciddi talip. Mavi beyazlılar bu transfer için 20 milyon euro ayırmış durumda.

Bu sezon Galatasaray formasıyla 27 resmi maça çıkan Barış Alper, bu maçlarda 11 gol 1 asistlik performans gösterdi.



 
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