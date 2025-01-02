Galatasaray'dan Ahmed Kutucu operasyonu!

Galatasaray yönetimi transferde Eyüpspor formasıyla harika bir sezon geçiren Ahmed Kutucu'yu gündemine aldı.

Haber; Milliyet, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'dan Ahmed Kutucu operasyonu!
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02 Ocak 2025 12:37
Son güncelleme 02 Ocak 2025 12:38
Trendyol Süper Lig'e verilen araya 8 puan farkla zirvede giren Galatasaray'da transfer çalışmaları dört bir koldan sürüyor. Teknik direktör Okan Buruk'un, sezonun flaş isimlerinden 24 yaşındaki Ahmed Kutucu'nun kadroya dahil edilmesini istediği öğrenildi.

12 GOLE KATKI YAPTI

Bu sezon 7 gol, 5 asistlik performansıyla dikkat çeken ve 2027'ye kadar Eyüpspor'la anlaşması bulunan Ahmed Kutucu'nun transferinin devre arasında gerçekleşmesi için çalışmaların başladığı belirtildi.

2 MİLYON 500 BİN EURO GÖZDEN ÇIKARILDI

Cim-Bom'un, bu transfer için 2 milyon 500 bin euroyu gözden çıkarıldığı bildirildi. Almanya doğumlu 24 yaşındaki forvet daha önce Galatasaray'a sempatiyi duyduğunu açıklamıştı.

MURAT ÖZKAYA DETAYI

Eyüpspor Başkanı Murat Özkaya'nın da çok iyi bir Galatasaraylı olmasının, sarı-kırmızılı kulübü bir adım öne taşıdığı ifade edildi. Kulübeyi güçlendirme kararı alan sarı-kırmızılı yönetimin bu transferi mutlaka gerçekleştirme kararı aldığı vurgulandı.   

 

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