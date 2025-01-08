Galatasaray'dan 10 milyon euroluk teklif!

Galatasaray, ara transfer dönemi için çalışmalarını hızlandırırken, Junior Dina Ebimbe transferi konusunda önemli adımlar atıyor. İşte yapılan teklif...

Haber; Sabah, Fotoğraf; Imago
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Galatasaray'dan 10 milyon euroluk teklif!
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08 Ocak 2025 08:23
Ara transfer dönemi için detaylı bir çalışma yürüten Galatasaray'da Junior Dina Ebimbe konusunda adımlarını sıklaştırdı.

Alman basınında yer alan haberlerde; sarı-kırmızılıların sezon başından sonra ocak ayı için de Edimbe konusunda Frankfurt ile temasa geçtiği kaydedildi.

İŞTE G.SARAY'IN TEKLİFİ

Aslan'ın Bundesliga kulübüne 10 milyon euroluk bir teklif yaptığı öne sürüldü.

E.Frankfurt'un ilk etapta 15 milyon euro istediği ancak 10 milyon euroya kadar inmeye sıcak baktığı dile getirildi.

Ancak 24 yaşındaki Fransız yıldızın şu an için Avrupa'nın 5 büyük liginde kalmak istediği kaydedildi. 

 
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