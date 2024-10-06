Galatasaray'da Ziyech geri dönüyor

Galatasaray, milli ara öncesi Süper Lig'de son maçında Alanyaspor ile karşı karşıya gelecek.
Sarı-kırmızılılarda sakatlığını atlatan ve takımla çalışan Hakim Ziyech'in, Akdeniz ekibi önünde maç kadrosunda yer alacağı öğrenildi. Teknik direktör Okan Buruk, Faslı futbolcusuna karşılaşmanın gidişatına göre süre vermeyi planlıyor.
Cezası sebebiyle Avrupa Ligi'nde oynamayan kaleci Muslera da, yeniden eldivenlerine kavuşacak.
Sarı-kırmızılılarda sakatlığını atlatan ve takımla çalışan Hakim Ziyech'in, Akdeniz ekibi önünde maç kadrosunda yer alacağı öğrenildi. Teknik direktör Okan Buruk, Faslı futbolcusuna karşılaşmanın gidişatına göre süre vermeyi planlıyor.
Cezası sebebiyle Avrupa Ligi'nde oynamayan kaleci Muslera da, yeniden eldivenlerine kavuşacak.