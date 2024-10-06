Galatasaray'da Ziyech geri dönüyor

Galatasaray'da sakatlığını atlatan Hakim Ziyech, Alanyaspor maçının kadrosunda yer alacak.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'da Ziyech geri dönüyor
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06 Ekim 2024 10:36
Galatasaray, milli ara öncesi Süper Lig'de son maçında Alanyaspor ile karşı karşıya gelecek.

Sarı-kırmızılılarda sakatlığını atlatan ve takımla çalışan Hakim Ziyech'in, Akdeniz ekibi önünde maç kadrosunda yer alacağı öğrenildi. Teknik direktör Okan Buruk, Faslı futbolcusuna karşılaşmanın gidişatına göre süre vermeyi planlıyor.

Cezası sebebiyle Avrupa Ligi'nde oynamayan kaleci Muslera da, yeniden eldivenlerine kavuşacak.

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