Galatasaray'da yeni transferler 11'e

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, AZ Alkmaar mağlubiyeti sonrası ilk 11'de değişikliğe gitme kararı aldı. Özellikle bek bölgelerinde sıkıntı yaşayan sarı kırmızılılarda yeni transferlere şans verilmesi bekleniyor.

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Galatasaray'da yeni transferler 11'e
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15 Şubat 2025 12:29
Avrupa'da AZ Alkmaar'a 4-1 yenilerek tur şansını zora sokan Galatasaray'da, gözler Süper Lig'de pazartesi günü oynanacak olan Çaykur Rizespor maçına çevrildi.

Özellikle sağ ve sol bek poziyonlarında sorunlar yaşayan sarı kırmızılarda, Rizespor maçıyla birlikte bu bölgelere yeni transferlerin monte edilmesi bekleniyor.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, ara transfer döneminin son gününde Trabzonspor'dan kadroya katılan sol bek Eren Elmalı'ya ilk 11'de şans vereceği öğrenildi.

Sağ be pozisyonunda ise bir diğer yeni transferi Przemyslaw Frankowski'nin 11'e dahil edilmesi bekleniyor. 

 
 


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