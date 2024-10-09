Galatasaray'da yeni problem 'Eskiler'!

Galatasaray'da problemin kaynağı yeni transferler değil, eskiler oldu. Sarı-kırmızılı takımda Kadıköy'deki Fenerbahçe galibiyetine ve ligde oluşan puan farkına rağmen eski yıldızların bu sezon beklentilerin altında performans sergilemesi memnuniyetsizliğe yol açtı.
Özellikle Gabriel Sara ve Jakobs hemen adapte olup takımın önemli isimleri haline gelirken, 8 ve 3 numara pozisyonları artık güven vermeye başladı.
4 FUTBOLCU KÖTÜ BAŞLADI
Buna karşın Muslera, Icardi, Abdülkerim ve Barış Alper gibi geçtiğimiz yıllara damga vuran isimler sezona çok kötü başladı. Teknik Direktör Okan Buruk'un bu futbolcuların gerçek performanslarını bulmasıyla beraber taşların yerine oturacağını düşündüğü belirtildi.
Galatasaray'da Sara ve Jakobs dışında geri dönen Yunus Akgün'ün müthiş çıkışı "yeni transfer" etkisi yarattı. Süper Lig ve Avrupa'da toplam 4 gol kaydeden Yunus büyük beğeni topladı.
YENİ TRANSFERLERDEN SADECE JELERT ELEŞTİRİLDİ
Sarı-kırmızılılarda diğer yeni transferlerden Batshuayi sezona formda girip daha sonra düşüşe geçerken performansıyla tek eleştirilen isim Jelert oldu. Geç transfer olan Sallai'nin ise adaptasyon için zamana ihtiyaç duyduğu belirtildi.
Özellikle Gabriel Sara ve Jakobs hemen adapte olup takımın önemli isimleri haline gelirken, 8 ve 3 numara pozisyonları artık güven vermeye başladı.
4 FUTBOLCU KÖTÜ BAŞLADI
Buna karşın Muslera, Icardi, Abdülkerim ve Barış Alper gibi geçtiğimiz yıllara damga vuran isimler sezona çok kötü başladı. Teknik Direktör Okan Buruk'un bu futbolcuların gerçek performanslarını bulmasıyla beraber taşların yerine oturacağını düşündüğü belirtildi.
Galatasaray'da Sara ve Jakobs dışında geri dönen Yunus Akgün'ün müthiş çıkışı "yeni transfer" etkisi yarattı. Süper Lig ve Avrupa'da toplam 4 gol kaydeden Yunus büyük beğeni topladı.
YENİ TRANSFERLERDEN SADECE JELERT ELEŞTİRİLDİ
Sarı-kırmızılılarda diğer yeni transferlerden Batshuayi sezona formda girip daha sonra düşüşe geçerken performansıyla tek eleştirilen isim Jelert oldu. Geç transfer olan Sallai'nin ise adaptasyon için zamana ihtiyaç duyduğu belirtildi.