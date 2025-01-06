Galatasaray'da transfer için ayrılık bekleniyor

Transfer için yabancı kontenjanını açmak isteyen Galatasaray'da başta Hakim Ziyech olmak üzere ayrılık bekleniyor.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'da transfer için ayrılık bekleniyor
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06 Ocak 2025 11:04
Ara transfer döneminde önemli isimleri kadrosuna katmaya hazırlanan Galatasaray'da yabancı kontenjanı sorun yaratıyor.

Bu yüzden başta Hakim Ziyech olmak üzere bazı isimlerle yollarını ayırmaya hazırlanan sarı-kırmızılılar gelecek teklifleri bekliyor.

Hakim Ziyech'in menajeri son olarak Premier Lig temsilcisi Wolverhampton ile temasa geçmişti.

Galatasaray'da bu sezon 11 maçta süre bulan Hakim Ziyech, 1 asist yaptı.

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