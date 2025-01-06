Galatasaray'da transfer için ayrılık bekleniyor

Ara transfer döneminde önemli isimleri kadrosuna katmaya hazırlanan Galatasaray'da yabancı kontenjanı sorun yaratıyor.
Bu yüzden başta Hakim Ziyech olmak üzere bazı isimlerle yollarını ayırmaya hazırlanan sarı-kırmızılılar gelecek teklifleri bekliyor.
Hakim Ziyech'in menajeri son olarak Premier Lig temsilcisi Wolverhampton ile temasa geçmişti.
Galatasaray'da bu sezon 11 maçta süre bulan Hakim Ziyech, 1 asist yaptı.
Bu yüzden başta Hakim Ziyech olmak üzere bazı isimlerle yollarını ayırmaya hazırlanan sarı-kırmızılılar gelecek teklifleri bekliyor.
Hakim Ziyech'in menajeri son olarak Premier Lig temsilcisi Wolverhampton ile temasa geçmişti.
Galatasaray'da bu sezon 11 maçta süre bulan Hakim Ziyech, 1 asist yaptı.