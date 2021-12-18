Galatasaray'da Terim'siz 47 puan kaçtı

Fenerbahçe derbisinin ardından Tahkim Kurulu'nun 5+1 maçlık cezasını onadığı Fatih Terim, Yeni Malatya, Altay ve Sivasspor maçlarını tribünden takip etti. Galatasaray son 3 haftada galip gelemedi.
Deneyimli çalıştırıcının son 10 senede cezalı olduğu 34 lig maçında 14 galibiyet, 13 beraberlik, 7 yenilgi alan sarı-kırmızılı takım, İmparator'un yokluğunda tam 47 puan kaybetti.
Deneyimli çalıştırıcının son 10 senede cezalı olduğu 34 lig maçında 14 galibiyet, 13 beraberlik, 7 yenilgi alan sarı-kırmızılı takım, İmparator'un yokluğunda tam 47 puan kaybetti.