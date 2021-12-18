Galatasaray'da Terim'siz 47 puan kaçtı

Cezası nedeniyle tribünde olan Fatih Terim'in yokluğunda Galatasaray toplam 47 puan kaybetti.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Galatasaray'da Terim'siz 47 puan kaçtı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
18 Aralık 2021 07:22
Fenerbahçe derbisinin ardından Tahkim Kurulu'nun 5+1 maçlık cezasını onadığı Fatih Terim, Yeni Malatya, Altay ve Sivasspor maçlarını tribünden takip etti. Galatasaray son 3 haftada galip gelemedi.

Deneyimli çalıştırıcının son 10 senede cezalı olduğu 34 lig maçında 14 galibiyet, 13 beraberlik, 7 yenilgi alan sarı-kırmızılı takım, İmparator'un yokluğunda tam 47 puan kaybetti. 

 


Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.