Galatasaray'da terapi etkisini gösterdi: Barış Alper Yılmaz!

Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz'a uygulanan terapi yönetimi meyvesini verdi.
Sarı-kırmızılılarda Ajax maçının ikinci yarısında oyuna dahil olan ve galibiyette önemli bir pay sahibi olan Barış Alper Yılmaz'ın formunda teknik direktör Okan Buruk çok etkili oldu.
Oyuncusunu ikinci yarıya saklayan ve Trabzonspor maçındaki protesto sonrasında terapi uygulayan Buruk, Barış Alper Yılmaz'ı yeniden kazanmayı başardı.
PERFORMANSI
Bu sezon Galatasaray'da 13 maça çıkan 25 yaşındaki futbolcu, 3 gol ve 4 asistlik performans sergiledi.
