Galatasaray'da sürpriz transfer gelişmesi: Juan Musso

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Sarı kırmızılıların Juan Agustin Musso ile ilgilendiğinin belirtilmesi büyük gündem oldu.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'da sürpriz transfer gelişmesi: Juan Musso
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13 Ağustos 2023 12:19
Son güncelleme 13 Ağustos 2023 12:20
Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray, Atalanta'nın İtalyan kalecisi Juan Agustin Musso'yu istiyor. Musso daha önce Fenerbahçe'ye de yazılmıştı.

İtalyan basınında yer alan haberde; "Galatasaray'da sirenler Musso için çalıyor. Türk ekibi 29 yaşındaki Arjantinli kaleciyle yakından ilgileniyor." ifadesi kullanıldı.



JUAN AGUSTIN MUSSO KİMDİR?

Juan Agustin Musso kariyerine ülkesi Arjantin'in Racing Club takımında başladı. Ardından 2018 yazında İtalyan ekibi Udinese'ye transfer oldu.

29 yaşındaki kaleci Udinese'nin ardından 2021 yazında bir başka ekibi Atalanta'nın yolunu tuttu.



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