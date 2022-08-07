Brezilyalı stoperi Marcao'yu Sevilla'ya satan Galatasaray, stoper transferi için girişimlerini sürdürüyor.Kadrosunda Norveçli Omar Elabdellaoui ve Fredrik Midtsjö'yü bulunduran Aslan, gözünü bir başka İskandinav oyuncuya çevirdi. Gent takımında forma giyen 25 yaşındaki Norveçli stoper, Victor Nelsson'un durumuna göre transfer edilecek.Sevilla'nın talip olduğu Danimarkalı yıldız Nelsson, astoronomik bir teklif gelmesi durumunda elden çıkartılacak. Sevilla'nın ısrarla ilgilendiği Victor Nelsson'un satılması ihtimaline karşılık, Olsen transferine sıcak bakılıyor.Olsen, aynı zamanda Midtsjö'yü de Galatasaray'a getiren menajerlik şirketine bağlı. Bu şirket tamamen İskandinav oyuncuları temsil ediyor ve Olsen'i de Sarı-Kırmızılılar'a kendilerinin önerdiği öğrenildi.