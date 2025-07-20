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Galatasaray'da Stegen gerçeği!

Galatasaray, Barcelona forması giyen Marc-Andre ter Stegen'i sakatlık nedeniyle gündeminden çıkardı.

calendar 20 Temmuz 2025 13:25
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Galatasaray'da Stegen gerçeği!
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Yeni bir kaleci takviyesi yapmak isteyen Galatasaray, Barcelona'dan Marc-Andre ter Stegen konusunda kararını verdi.

Son dönemde Manchester City'den Ederson'a yönelen ve Brezilyalı file bekçisi ile anlaşma sağlayan Galatasaray, Stegen transferini ise Alman file bekçisinin sakatlık sorunu nedeniyle gündeminden çıkardı.

Barcelona'da kadroda düşünülmeyen 33 yaşındaki file bekçisinin Katalan ekibiyle sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor.

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