Galatasaray'da sol beke yeni aday

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, bonservisi Parma'da bulunan İtalyan sol bek Giuseppe Pezzella'yı gündemine aldı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Galatasaray'da sol beke yeni aday
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22 Ağustos 2022 20:18
Kadrosuna yeni takviyeler yapmak için girişimlerini sürdüren Galatasaray'da sol bek pozisyonu için yeni bir isim gündeme geldi.

İtalyan basınında yer alan habere göre; Galatasaray, bonservisi Parma'da bulunan 24 yaşındaki İtalyan sol bek Giuseppe Pezzella'yı yakından takip ediyor. Patrick van Aanholt ile rekabet edecek bir sol bek transferi yapmak isteyen sarı-kırmızılı ekibin bu transfer için hamle yapmasının beklendiği ifade edildi.

TALİBİ ÇOK

Galatasaray'ın dışında birçok talibi olan Pezzella'nın; Lecce ve Getafe tarafından da takip edildiği belirtilirken, Milan'ın da Ballo-Toure'yi satması halinde genç oyuncu için teklifte bulunabileceği ifade edildi.

Geçtiğimiz sezonu kiralık olarak Atalanta'da geçiren Giuseppe Pezzella, çıktığı 29 maçta 2 asist kaydetmeyi başardı.



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