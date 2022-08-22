Galatasaray'da sol beke yeni aday

Kadrosuna yeni takviyeler yapmak için girişimlerini sürdürenpozisyonu için yeni bir isim gündeme geldi.İtalyan basınında yer alan habere göre; Galatasaray, bonservisibulunan 24 yaşındaki İtalyan sol bekyakından takip ediyor.ile rekabet edecek bir sol bek transferi yapmak isteyen sarı-kırmızılı ekibin bu transfer için hamle yapmasının beklendiği ifade edildi.Galatasaray'ın dışında birçok talibi olan Pezzella'nın;vetarafından da takip edildiği belirtilirken,da Ballo-Toure'yi satması halinde genç oyuncu için teklifte bulunabileceği ifade edildi.Geçtiğimiz sezonu kiralık olarak Atalanta'da geçiren Giuseppe Pezzella, çıktığı 29 maçta 2 asist kaydetmeyi başardı.