Galatasaray'da sol beke yeni aday

Kadrosuna yeni takviyeler yapmak için girişimlerini sürdüren Galatasaray'da sol bek pozisyonu için yeni bir isim gündeme geldi.
İtalyan basınında yer alan habere göre; Galatasaray, bonservisi Parma'da bulunan 24 yaşındaki İtalyan sol bek Giuseppe Pezzella'yı yakından takip ediyor. Patrick van Aanholt ile rekabet edecek bir sol bek transferi yapmak isteyen sarı-kırmızılı ekibin bu transfer için hamle yapmasının beklendiği ifade edildi.
TALİBİ ÇOK
Galatasaray'ın dışında birçok talibi olan Pezzella'nın; Lecce ve Getafe tarafından da takip edildiği belirtilirken, Milan'ın da Ballo-Toure'yi satması halinde genç oyuncu için teklifte bulunabileceği ifade edildi.
Geçtiğimiz sezonu kiralık olarak Atalanta'da geçiren Giuseppe Pezzella, çıktığı 29 maçta 2 asist kaydetmeyi başardı.
İtalyan basınında yer alan habere göre; Galatasaray, bonservisi Parma'da bulunan 24 yaşındaki İtalyan sol bek Giuseppe Pezzella'yı yakından takip ediyor. Patrick van Aanholt ile rekabet edecek bir sol bek transferi yapmak isteyen sarı-kırmızılı ekibin bu transfer için hamle yapmasının beklendiği ifade edildi.
TALİBİ ÇOK
Galatasaray'ın dışında birçok talibi olan Pezzella'nın; Lecce ve Getafe tarafından da takip edildiği belirtilirken, Milan'ın da Ballo-Toure'yi satması halinde genç oyuncu için teklifte bulunabileceği ifade edildi.
Geçtiğimiz sezonu kiralık olarak Atalanta'da geçiren Giuseppe Pezzella, çıktığı 29 maçta 2 asist kaydetmeyi başardı.
SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ