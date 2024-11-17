Galatasaray'da sol beke Tyrick Mitchell

Sol bek takviyesi için çalışmalara başlayan Galatasaray, gündemine Crystal Palace forması giyen Tyrick Mitchell'ı aldı.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; Imago
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Galatasaray'da sol beke Tyrick Mitchell
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17 Kasım 2024 12:56
Galatasaray, sezon başında transfer edilen Ismail Jakobs'un sık yaşadığı sakatlıkların ardından sol bek takviyesi için de çalışmalara başladı.

Sarı-kırmızılıların, bu doğrultuda gündemine aldığı isim de ortaya çıktı.

Galatasaray, Crystal Palace forması giyen 25 yaşındaki sol bek Tyrick Mitchell ile ilgileniyor.

Crystal Palace'ta bu sezon 14 maçta sahaya çıkan Mitchell, 1 asist yaptı.

Güncel piyasa değeri 25 milyon euro olarak gösterilen Tyrick Mitchell'in Crystal Palace ile sözleşmesi sezon sonunda bitiyor.

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