Galatasaray'da sol beke Tyrick Mitchell

Galatasaray, sezon başında transfer edilen Ismail Jakobs'un sık yaşadığı sakatlıkların ardından sol bek takviyesi için de çalışmalara başladı.
Sarı-kırmızılıların, bu doğrultuda gündemine aldığı isim de ortaya çıktı.
Galatasaray, Crystal Palace forması giyen 25 yaşındaki sol bek Tyrick Mitchell ile ilgileniyor.
Crystal Palace'ta bu sezon 14 maçta sahaya çıkan Mitchell, 1 asist yaptı.
Güncel piyasa değeri 25 milyon euro olarak gösterilen Tyrick Mitchell'in Crystal Palace ile sözleşmesi sezon sonunda bitiyor.
Sarı-kırmızılıların, bu doğrultuda gündemine aldığı isim de ortaya çıktı.
Galatasaray, Crystal Palace forması giyen 25 yaşındaki sol bek Tyrick Mitchell ile ilgileniyor.
Crystal Palace'ta bu sezon 14 maçta sahaya çıkan Mitchell, 1 asist yaptı.
Güncel piyasa değeri 25 milyon euro olarak gösterilen Tyrick Mitchell'in Crystal Palace ile sözleşmesi sezon sonunda bitiyor.