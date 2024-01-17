daçalışmaları sürüyor. Sarı-Kırmızılılar'davar. İşte detaylar...Yönetim, Rangers'taniçin görüşme yapsa da İskoç ekibi ayrılığa çok sıcak bakmıyor. Rıdvan'ın Avrupa liglerinden talipleri de var.Galatasaray bir yandan da Freiburg'tan 18 yaşındakiiçin görüşmelerini sürdürüyor.Sarı-kırmızılılar, takımdaki olası ayrılıklara göre farklı mevkilere de transfer yapacak.Buruk,açıklamasında bulunmuştu.Sarı-kırmızılılar ara transferdeki ilk hamlesini Genoa'ya kiralanan Berkan Kutlu'yu geri çağırarak yapmıştı.Beşiktaş'tan Rangers'a transfer olan 22 yaşındaki sol bek, 29 maça çıktı ve 1 gol 4 asist yaptı.Freiburg II takımında bu sezon 9 maçta sahaya çıkan Berkay Yılmaz, 1 gol attı ve 3 asist yaptı.