Galatasaray'da sol beke iki aday!

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Galatasaray'ın ara transfer döneminde önceliği sol bek bölgesi. Sarı-kırmızılılarda sol bek için gündemde Rıdvan Yılmaz ve Berkay Yılmaz var.

, Fotoğraf; Imago
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Galatasaray'da sol beke iki aday!
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17 Ocak 2024 10:58
Galatasaray'da transfer çalışmaları sürüyor. Sarı-Kırmızılılar'da sol bek için iki aday var. İşte detaylar...

İSKOÇLAR AYRILIĞA SICAK BAKMIYOR

Yönetim, Rangers'tan Rıdvan Yılmaz için görüşme yapsa da İskoç ekibi ayrılığa çok sıcak bakmıyor. Rıdvan'ın Avrupa liglerinden talipleri de var.

GÖRÜŞMELER DEVAM EDİYOR

Galatasaray bir yandan da Freiburg'tan 18 yaşındaki Berkay Yılmaz için görüşmelerini sürdürüyor.

Sarı-kırmızılılar, takımdaki olası ayrılıklara göre farklı mevkilere de transfer yapacak.

"ÖNCELİK SOL BEK MEVKİ"

Buruk, "Bizim için öncelik sol bek mevki, onu oluşturursak hem sakatlıktan dönecek oyuncularla birlikte kadromuz tamamlanacak." açıklamasında bulunmuştu.

Sarı-kırmızılılar ara transferdeki ilk hamlesini Genoa'ya kiralanan Berkan Kutlu'yu geri çağırarak yapmıştı.

RIDVAN YILMAZ'IN PERFORMANSI

Beşiktaş'tan Rangers'a transfer olan 22 yaşındaki sol bek, 29 maça çıktı ve 1 gol 4 asist yaptı.

BERKAY YILMAZ'IN PERFORMANSI

Freiburg II takımında bu sezon 9 maçta sahaya çıkan Berkay Yılmaz, 1 gol attı ve 3 asist yaptı. 

 
 

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