Galatasaray'da 'sistem' gol yediriyor

Galatasaray, yeni 3'lü dizilişiyle çıktığı 6 karşılaşmada rakiplerini 14 kez avlamasına rağmen savunmasındaki sorunları aşamadı.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'da 'sistem' gol yediriyor
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03 Aralık 2024 10:24
Eyüpspor ile 2-2 berabere kalarak zirve yarışında 2 puan kaybeden Galatasaray, 3'lü savunmada rakibine verdiği açıkların cezasını çekti.

Elfsborg maçıyla birlikte 3-4-1-2 sistemine geçiş yapan teknik direktör Okan Buruk, sonrasında oynadığı 7 müsabakada (Beşiktaş sınavı hariç) bu formatta ısrarını sürdürdü ve vazgeçmedi.

Aslan, bu formasyonda hem Avrupa Ligi'nde hem de Süper Lig'de kaybetmeden 4 galibiyet - 2 beraberlik almış olmasına rağmen bir de madalyonun öteki yüzü var.

4'LÜ FORMASYONDA DAHA AZ GOL YEDİ

Galatasaray, bu dizilişle Avrupa'da çıktığı Elfsborg (4-3), Tottenham (3- 2), AZ Alkmaar (1-1), ligde Samsunspor (3-2) ve Eyüpspor (2-2) karşısında arıza yaşadı, sadece Bodrum FK (0- 1) karşılaşmasını gol yemeden atlattı.

Cimbom, bu süreçteki 6 karşılaşmada rakiplerini 14 kez avlamasına rağmen gol yeme sorununu bir türlü aşamadı. Kalesini tam 10 defa düşürürken ağlarında maç başı 1.6 gol gördü.

Aslan, 4'lü sistemle mücadele ettiği 12 müsabakada ise 12 gol yerken maç başına 1 ortalamayla oynadı. 

 
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