Galatasaray'da 'Şeytan' avcısı Zaha bu kez sustu!

Old Trafford'daki maça damgasını vuran Zaha dün gece suskun kaldı. Wan Bisakka'nın adım attırmadığı yıldız isim, Manchester United'a rakip olduğu son beş resmi maçta dört gole katkı sağlamıştı ama bu kez olmadı.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Galatasaray'da 'Şeytan' avcısı Zaha bu kez sustu!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
30 Kasım 2023 09:31
Manchester United'a rakip olduğu son beş resmi maçta dört gol atan Galatasaray oyuncusu Wilfried Zaha, son karşılaşmada Old Trafford'da gol sevinci yaşamıştı.

Zaha, bu dönemde Kırmızı Şeytanlar'ın ağlarını havalandırdığı üç mücadeleden de galibiyetle ayrılmıştı.

Crystal Palace forması giydiği dönemde 2 kez United zaferi yaşayan Zaha, Galatasaray'la da ikinci kez aynı hedef için sahadaydı, ancak bu kez umduğunu bulamadı.

Teknik direktör Okan Buruk tarafından sol kenarda görevlendirilen, zaman zaman kanat değiştirip etkili olmaya çalışan Zaha skora katkı sağlayamadan müsabakayı tamamladı.

DALOT DİRENEMEMİŞTİ

Zaha'nın eski takımına karşı etkisiz kalmasında United'ın menajeri Ten Hag'ın aldığı özel önlemin de etkisi vardı. WanBissaka ilk maçta sakattı ve Dalot, Zaha'yı tutmakta zorlanmıştı. Ancak iyileşen yıldız oyuncu, hocasından aldığı direktifle Zaha'ya engel oldu. 

 
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery