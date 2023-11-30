Galatasaray'da 'Şeytan' avcısı Zaha bu kez sustu!

Manchester United'a rakip olduğu son beş resmi maçta dört gol atan Galatasaray oyuncusu Wilfried Zaha, son karşılaşmada Old Trafford'da gol sevinci yaşamıştı.
Zaha, bu dönemde Kırmızı Şeytanlar'ın ağlarını havalandırdığı üç mücadeleden de galibiyetle ayrılmıştı.
Crystal Palace forması giydiği dönemde 2 kez United zaferi yaşayan Zaha, Galatasaray'la da ikinci kez aynı hedef için sahadaydı, ancak bu kez umduğunu bulamadı.
Teknik direktör Okan Buruk tarafından sol kenarda görevlendirilen, zaman zaman kanat değiştirip etkili olmaya çalışan Zaha skora katkı sağlayamadan müsabakayı tamamladı.
DALOT DİRENEMEMİŞTİ
Zaha'nın eski takımına karşı etkisiz kalmasında United'ın menajeri Ten Hag'ın aldığı özel önlemin de etkisi vardı. WanBissaka ilk maçta sakattı ve Dalot, Zaha'yı tutmakta zorlanmıştı. Ancak iyileşen yıldız oyuncu, hocasından aldığı direktifle Zaha'ya engel oldu.
Zaha, bu dönemde Kırmızı Şeytanlar'ın ağlarını havalandırdığı üç mücadeleden de galibiyetle ayrılmıştı.
Crystal Palace forması giydiği dönemde 2 kez United zaferi yaşayan Zaha, Galatasaray'la da ikinci kez aynı hedef için sahadaydı, ancak bu kez umduğunu bulamadı.
Teknik direktör Okan Buruk tarafından sol kenarda görevlendirilen, zaman zaman kanat değiştirip etkili olmaya çalışan Zaha skora katkı sağlayamadan müsabakayı tamamladı.
DALOT DİRENEMEMİŞTİ
Zaha'nın eski takımına karşı etkisiz kalmasında United'ın menajeri Ten Hag'ın aldığı özel önlemin de etkisi vardı. WanBissaka ilk maçta sakattı ve Dalot, Zaha'yı tutmakta zorlanmıştı. Ancak iyileşen yıldız oyuncu, hocasından aldığı direktifle Zaha'ya engel oldu.