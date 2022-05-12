Galatasaray'da Sensibile'den İtalya seferi!

Galatasaray camiası, 11 Haziran'daki seçimi beklerken transfer çalışmaları tam gaz devam ediyor.



Sezon başında yapılan transferlerden istenen verimi alamayan Galatasaray, yaz transfer dönemine hızlı bir giriş yapmak için harekete geçti. Sportif direktör Pasquale Sensibile'nin önceki gece apar topar İtalya'ya gittiği öğrenildi.



Pasquale Sensibile'nin burada İtalyan teknik direktör Gennaro Gattuso ile birlikte üç futbolcu için temaslarda bulunduğu bildirildi. Sensibile'nin temas kurduğu 3 futbolcunun tamamı Haziran 2022'de serbest kalacak. Bu futbolcuların Juventus'ta forma giyen 28 yaşındaki sağ kanat Federico Bernardeschi, Inter'de oynayan 30 yaşındaki Uruguaylı merkez orta saha Matias Vecino ve Lazio'nun 29 yaşındaki İspanyol stoperi Patric Gil olduğu ifade edildi.



Bu oyuncuların başka kulüplerle de görüştüğü ancak Galatasaray yönetiminin zaman kaybetmeden işi bitirmek istediği bildirildi.



Bu oyuncuların bonservis bedelleri olmadığı için Sarı-Kırmızılı kulüp belli bir miktan imza parası ödemeyi göze aldığı da gelen haberler arasında.



BERNARDESCHI İÇİN LAZIO DEVREDE



Haziran ayında bonservisini eline alacak olan 28 yaşındaki kanat oyuncusu ile bir başka İtalyan ekibi Lazio'nun da ilgilendiğini dile getiren Schira, yıldız futbolcu için teklif edilen yıllık 1.6 milyon Euro'nun, şu an kazandığından daha düşük olduğunu belirtti.



Haberde, Sarı-Kırmızılılar'ın da tecrübeli futbolcu için bilgi istediği ve maliyet araştırmasına başlandığı kaydedildi.



Bernardeschi bu sezon 32 maça çıkarken, 2 kez rakip fileleri sarsıp, 6 da gol pası verdi.



LAZIO İLE ANLAŞTI İDDİASI



Sezon sonunda Inter'le sözleşmesi bitecek olan Uruguaylı Matias Vecino Lazio ile büyük oranda anlaştığı öne sürülüyor.



İtalyan basınında yer alan habere göre, Lazio Teknik Direktörü Maurizio Sarri'nin Vecino ile bizzat görüştüğünü ve imzaların yakın olduğu kaydedildi.



PATRIC BARÇA ÇIKIŞLI



Alınan bilgilere göre Galatasaray, Lazio formasını giyen Patric Gil'le çok yakından ilgileniyor. İtalyan kulübü ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan İspanyol stoperin teknik direktör Domenec Torrent tarafından önerildiği ortaya çıktı. 2008-2015 yılları arasında Barcelona altyapısında forma giyen Patric Gil, Katalan kulübünde Torrent'le birlikte çalışma fırsatı bulmuştu.



İspanyol hocanın, yıldız futbolcuyla ilgili çok olumlu bir rapor sunduğu belirtiliyor. Çok sayıda kulübün transfer listesine yer alan Marcao ve Nelsson'un yeni sezonda takımdan ayrılabileciğini hesaba katan yönetimin Patric Gil'le bu nedenle ilgilendiği öğrenildi.









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