Galatasaray'da savunma alarmı!

Süper Lig'de sahasında Beşiktaş ile 1-1 berabere kalan Galatasaray, savunmasından iki önemli oyuncusunu da kaybetti.
SANCHEZ CEZALI
Sarı-kırmızılılarda Davinson Sanchez, Beşiktaş maçında gördüğü kırmızı kartla birlikte milli aradan sonraki Başakşehir maçında cezalı duruma düştü.
SINGO SAKATLANDI
Galatasaray'da Wilfried Singo da Beşiktaş derbisinde sakatlandı ve oyuna devam edemedi.
Galatasaray, Fildişi Sahilli savunma oyuncusu Wilfried Singo'nun "sol arka adalesinde orta düzeyde zorlanma ve kanama" tespit edildiğini bildirdi.
24 yaşındaki futbolcunun, sakatlığının ardından 3-4 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor. Singo'nun Başakşehir maçının ardından Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak Bodo/Glimt maçına da yetişmesi zor görünüyor.
OKAN BURUK ARAYIŞLARA BAŞLADI
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, yaşanan bu gelişmelerin ardından savunma için yeni arayışlara başladı.
SAĞ BEK
Okan Buruk, Singo'nun sakatlığında sağ bekte Roland Sallai'ye forma vermeyi planlıyor.
STOPER
Başakşehir maçında cezalı olan Sanchez'in yerine ise Mario Lemina, Arda Ünyay, Metehan Baltacı ve Kaan Ayhan gibi isimler forma adayı olarak ön plana çıktı.
