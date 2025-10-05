05 Ekim
Samsunspor-Fenerbahçe
20:00
05 Ekim
Kasımpaşa-Konyaspor
0-168'
05 Ekim
Le Havre-Rennes
18:15
05 Ekim
Udinese-Cagliari
1-1
05 Ekim
Bologna-Pisa
16:00
05 Ekim
Fiorentina-Roma
16:00
05 Ekim
SSC Napoli-Genoa
19:00
05 Ekim
Juventus-AC Milan
21:45
05 Ekim
Lyon-Toulouse
16:00
05 Ekim
AS Monaco-Nice
18:15
05 Ekim
Real Sociedad-Rayo Vallecano
19:30
05 Ekim
Strasbourg-Angers
18:15
05 Ekim
Lille-PSG
21:45
05 Ekim
FC Twente-Heracles
2-1
05 Ekim
Feyenoord-FC Utrecht
1-026'
05 Ekim
Alkmaar-Telstar
17:45
05 Ekim
Go Ahead Eagles-NEC Nijmegen
21:00
05 Ekim
Celta Vigo-Atletico Madrid
22:00
05 Ekim
Espanyol-Real Betis
19:30
05 Ekim
Karagümrük-Gaziantep FK
17:00
05 Ekim
Hamburger SV-Mainz 05
18:30
05 Ekim
Göztepe-Başakşehir
20:00
05 Ekim
Sarıyer-Sakaryaspor
1-2
05 Ekim
Iğdır FK-İstanbulspor
16:00
05 Ekim
Sivasspor-Serik Belediyespor
16:00
05 Ekim
Bodrum FK-Hatayspor
19:00
05 Ekim
VfB Stuttgart-FC Heidenheim
16:30
05 Ekim
Mönchengladbach-Freiburg
20:30
05 Ekim
Sevilla-Barcelona
17:15
05 Ekim
Aston Villa-Burnley
16:00
05 Ekim
Everton-C.Palace
16:00
05 Ekim
Newcastle-N. Forest
16:00
05 Ekim
Wolves-Brighton
16:00
05 Ekim
Brentford-M.City
18:30
05 Ekim
Alaves-Elche
0-0DA
05 Ekim
FC Porto-Benfica
23:15

Galatasaray'da savunma alarmı!

Galatasaray'da Davinson Sanchez, Başakşehir maçında cezalı duruma düştü. Derbide sakatlanan Wilfried Singo da 3-4 hafta sahalardan uzak kalacak. Okan Buruk, savunmada yeni arayışlara başladı.

Galatasaray'da savunma alarmı!
Süper Lig'de sahasında Beşiktaş ile 1-1 berabere kalan Galatasaray, savunmasından iki önemli oyuncusunu da kaybetti.

SANCHEZ CEZALI

Sarı-kırmızılılarda Davinson Sanchez, Beşiktaş maçında gördüğü kırmızı kartla birlikte milli aradan sonraki Başakşehir maçında cezalı duruma düştü.


SINGO SAKATLANDI

Galatasaray'da Wilfried Singo da Beşiktaş derbisinde sakatlandı ve oyuna devam edemedi.

Galatasaray, Fildişi Sahilli savunma oyuncusu Wilfried Singo'nun "sol arka adalesinde orta düzeyde zorlanma ve kanama" tespit edildiğini bildirdi.

24 yaşındaki futbolcunun, sakatlığının ardından 3-4 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor. Singo'nun Başakşehir maçının ardından Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak Bodo/Glimt maçına da yetişmesi zor görünüyor.

OKAN BURUK ARAYIŞLARA BAŞLADI

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, yaşanan bu gelişmelerin ardından savunma için yeni arayışlara başladı.

SAĞ BEK

Okan Buruk, Singo'nun sakatlığında sağ bekte Roland Sallai'ye forma vermeyi planlıyor.

STOPER

Başakşehir maçında cezalı olan Sanchez'in yerine ise Mario Lemina, Arda Ünyay, Metehan Baltacı ve Kaan Ayhan gibi isimler forma adayı olarak ön plana çıktı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 8 7 1 0 20 3 22
2 Trabzonspor 8 5 2 1 13 6 17
3 Fenerbahçe 7 4 3 0 12 5 15
4 Göztepe 7 3 4 0 10 2 13
5 Konyaspor 7 4 1 2 13 8 13
6 Beşiktaş 7 4 1 2 12 9 13
7 Samsunspor 7 3 3 1 10 8 12
8 Gaziantep FK 7 3 2 2 10 12 11
9 Alanyaspor 8 2 4 2 10 9 10
10 Antalyaspor 8 3 1 4 9 13 10
11 Rizespor 7 2 2 3 9 11 8
12 Kasımpaşa 8 2 2 4 7 9 8
13 Başakşehir 6 1 3 2 6 6 6
14 Gençlerbirliği 8 1 2 5 7 12 5
15 Kocaelispor 8 1 2 5 5 12 5
16 Eyüpspor 8 1 2 5 4 11 5
17 Kayserispor 8 0 5 3 5 17 5
18 Karagümrük 7 1 0 6 7 16 3
