Galatasaray'da sakatlık: Davinson

Galatasaray'da Davinson Sanchez, Malmö maçında sakatlandı ve oyundan çıktı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Galatasaray.org
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Galatasaray'da sakatlık: Davinson
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12 Aralık 2024 21:18
Son güncelleme 12 Aralık 2024 21:26
UEFA Avrupa Ligi'nde Malmö ile deplasmanda karşılaşan Galatasaray'da bir sakatlık yaşandı.

Sarı-kırmızılılarda Davinson Sanchez, sakatlandı ve oyundan çıktı.

Galatasaray'da sakatlanan Sanchez yerine 32. dakikada Kerem Demirbay oyuna dahil oldu.

SAHA İÇİNDE DEĞİŞİKLİK

Galatasaray'daki bu mecburi değişiklik sonrası Abdülkerim Bardakcı, sol stoperden savunmanın merkezine geçti. Berkan Kutlu ise Abdülkerim'in yerine 3'lü savunmanın soluna geçti.

Sarı-kırmızılılarda Berkan'ın boşalttığı sol kanatta ise Yunus Akgün görev yapmaya başladı.

Davinson'un sakatlığı sonrası Galatasaray'ın sahadaki dizilişi




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