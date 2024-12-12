Galatasaray'da sakatlık: Davinson

UEFA Avrupa Ligi'nde Malmö ile deplasmanda karşılaşan Galatasaray'da bir sakatlık yaşandı.
Sarı-kırmızılılarda Davinson Sanchez, sakatlandı ve oyundan çıktı.
Galatasaray'da sakatlanan Sanchez yerine 32. dakikada Kerem Demirbay oyuna dahil oldu.
SAHA İÇİNDE DEĞİŞİKLİK
Galatasaray'daki bu mecburi değişiklik sonrası Abdülkerim Bardakcı, sol stoperden savunmanın merkezine geçti. Berkan Kutlu ise Abdülkerim'in yerine 3'lü savunmanın soluna geçti.
Sarı-kırmızılılarda Berkan'ın boşalttığı sol kanatta ise Yunus Akgün görev yapmaya başladı.
Davinson'un sakatlığı sonrası Galatasaray'ın sahadaki dizilişi
Sarı-kırmızılılarda Davinson Sanchez, sakatlandı ve oyundan çıktı.
Galatasaray'da sakatlanan Sanchez yerine 32. dakikada Kerem Demirbay oyuna dahil oldu.
SAHA İÇİNDE DEĞİŞİKLİK
Galatasaray'daki bu mecburi değişiklik sonrası Abdülkerim Bardakcı, sol stoperden savunmanın merkezine geçti. Berkan Kutlu ise Abdülkerim'in yerine 3'lü savunmanın soluna geçti.
Sarı-kırmızılılarda Berkan'ın boşalttığı sol kanatta ise Yunus Akgün görev yapmaya başladı.
Davinson'un sakatlığı sonrası Galatasaray'ın sahadaki dizilişi