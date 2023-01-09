Galatasaray'da Sacha Boey kusursuzdu

Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Sacha Boey, Fenerbahçe ile oynanan derbide kusursuz bir performans sergiledi.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'da Sacha Boey kusursuzdu
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09 Ocak 2023 12:59
Sezon başında takımdan gönderileceği konuşulan Sacha Boey, daha sonra Galatasaray'da kadronun en kilit oyuncularından biri haline gelmişti.

Her maçta performans anlamında üzerine koyarak giden Boey, Fenerbahçe karşılaşmasında da harika bir futbol ortaya koydu.

Kısa süre sol bek oynadıktan sonra asıl yeri olan sağ beke geçen Fransız oyuncu, hem savunmada hem de hücumda çok etkiliydi.

22 yaşındaki futbolcu, derbide 4 top kapmayla oynadı ve 10 ikili mücadelenin 7'sini kazandı. 

 
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