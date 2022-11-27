Galatasaray'da Sacha Boey kalmak istiyor

Adı Fransız kulüpleriyle anılan Sacha Boey, sezonu Galatasaray'da tamamlamak istiyor.
Sarı-Kırmızılı kulüpten zamlı sözleşme teklifi alan 22 yaşındaki sağ bek, gelen tekliflere kapalı olduğunu söyledi.
Kulüp yöneticileriyle bir görüşme yapan Boey, "Tamamen Galatasaray'a ve gelişimime odaklıyım. Sezonu burada tamamlamak istiyorum. Ondan sonra neler olacağını göreceğiz" ifadelerini kullandı.
Boey özellikleson haftalarda ortaya koyduğu müthiş performansla Avrupa kulüplerinin ilgisini çekmeyi başardı.
Sarı-Kırmızılı kulüpten zamlı sözleşme teklifi alan 22 yaşındaki sağ bek, gelen tekliflere kapalı olduğunu söyledi.
Kulüp yöneticileriyle bir görüşme yapan Boey, "Tamamen Galatasaray'a ve gelişimime odaklıyım. Sezonu burada tamamlamak istiyorum. Ondan sonra neler olacağını göreceğiz" ifadelerini kullandı.
Boey özellikleson haftalarda ortaya koyduğu müthiş performansla Avrupa kulüplerinin ilgisini çekmeyi başardı.
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