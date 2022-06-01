Galatasaray'da Sacha Boey ayrılıyor!

Galatasaray'ın büyük umutlarla transfer ettiği Sacha Boey, ayrılık kararı aldı.



Genç oyuncunun İstanbul'da mutsuz olduğu, özellikle Fransa'ya geri dönmeyi çok istediği belirtiliyor.



Bonservisi Rennais'ten 1 milyon Euro'ya alınan Boey'nin görüştüğü son kulübün ise St. Etienne olduğu öğrenildi.



Eğer taraflar anlaşırsa, Galatasaray cephesinin bu transfere engel olması beklenmiyor. Boey için talep edilen bonservis ücreti ise 2-2.5 milyon Euro civarında.





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