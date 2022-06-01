Galatasaray'da Sacha Boey ayrılıyor!

Galatasaray'da henüz beklentileri karşılayamayan 21 yaşındaki sağ bek, menaceriyle birlikte Avrupa'da farklı takım arayışlarına başladı.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Galatasaray'da Sacha Boey ayrılıyor!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
01 Haziran 2022 09:41
Galatasaray'ın büyük umutlarla transfer ettiği Sacha Boey, ayrılık kararı aldı.

Genç oyuncunun İstanbul'da mutsuz olduğu, özellikle Fransa'ya geri dönmeyi çok istediği belirtiliyor.

Bonservisi Rennais'ten 1 milyon Euro'ya alınan Boey'nin görüştüğü son kulübün ise St. Etienne olduğu öğrenildi.

Eğer taraflar anlaşırsa, Galatasaray cephesinin bu transfere engel olması beklenmiyor. Boey için talep edilen bonservis ücreti ise 2-2.5 milyon Euro civarında.

SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ