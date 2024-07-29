Galatasaray'da rota Rios'a döndü

Wendel'de istediği cevabı alamayan Galatasaray, rotasını Richard Rios'a çevirdi. İşte detaylar...

Haber; Sabah, Fotoğraf; Imago
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Galatasaray'da rota Rios'a döndü
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29 Temmuz 2024 08:19
Orta saha transferi için listesinin bir numarasına Wendel'i yazan Galatasaray'a kötü haber geldi.

Rusya Ligi'nde Zenit forması ile Rubin Kazan'a karşı 4-0 kazandıkları maçta 2 asist yapan 26 yaşındaki Brezilyalı futbolcu, mücadelenin ardından yaptığı açıklamalarda takımda kalacağının mesajını verdi.

Zenit'in, oyuncusu için 30 milyon Euro istediği ve bu transferin rafa kalktığı öğrenildi. Cimbom şimdi rotasını Richard Rios'a çevirdi.

GÖRÜŞMELER SIKLAŞTI

24 yaşındaki futbolcu için Palmeiras ile görüşmelerin sıklaştığı bildirildi. Rios, Brezilya Serie A'da kulübünün Vitoria ile önceki gece oynadığı maça ilk 11'de başlarken 67 dakika sahada kaldı.

Öte yandan Florentino Luis'in maliyetini de soran Galatasaray, Benfica'dan gelecek cevabı bekliyor.

FLORYA'DAN OLİMPİYAT'A

Galatasaray, Avusturya kampını tamamlayıp Türkiye'de döndü. Yeni sezonu Beşiktaş'la oynayacağı Süper Kupa maçı ile açacak olan sarı-kırmızılı ekip, bu hafta Florya'da antrenman yapacak. Kemerburgaz'a henüz taşınmayan Cimbom, Florya'da gerçekleştireceği idmanlarla Olimpiyat Stadı'ndaki Beşiktaş derbisine hazırlanacak. 

 
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