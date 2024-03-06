Galatasaray'ın cuma akşamı Rams Park Stadyumu'nda Çaykur Rizespor ile oynayacağı 29. haftanın açılış maçına sarı-kırmızılı taraftarların büyük ilgisi var.
Galatasaray'da biletler satışa çıktıktan kısa süre sonra tükenme noktasına geldi.
Normal tribün fiyatları 550 TL ile 4 bin 500 TL arasında, VIP koltuklarının fiyatları ise 7 bin TL ile 8 bin 500 TL arasında değişiyor.
Galatasaray'da biletler satışa çıktıktan kısa süre sonra tükenme noktasına geldi.
Normal tribün fiyatları 550 TL ile 4 bin 500 TL arasında, VIP koltuklarının fiyatları ise 7 bin TL ile 8 bin 500 TL arasında değişiyor.