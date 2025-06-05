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Galatasaray'da rakamların kralı: Victor Osimhen

Galatasaray'da şampiyonluk ve kupanın mimarlarından olan Victor Osimhen, rakamlarıyla dikkat çekti.

calendar 05 Haziran 2025 10:30
Haber: Sabah, Fotoğraf: AA
Galatasaray'da rakamların kralı: Victor Osimhen
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Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu Galatasaray'da Victor Osimhen'in performansı büyük beğeni topladı.

Süper Lig'de gol krallığı yaşayan Osimhen, istatistikleriyle 2024-2025 sezonuna damgasını vurdu. Tüm kulvarlarda sarı-kırmızılı takımın en skorer ismi olan Nijeryalı futbolcu, 41 resmi maçta 37 gol atarken 8 de asist yaptı ve toplamda 45 gole direkt etki etti.

Özellikle şut oranlarıyla parlayan Osimhen, hücum hattındaki gücünü gösterdi. 26 yaşındaki forvet, Süper Lig'de çıktığı 29 maçta 136 şut çekti ve 56 isabet buldu. Süper Lig'de 26 golle krallığa yükselen dünyaca ünlü futbolcu, Ziraat Türkiye Kupası'nda da 3 maçta 5 gol atarken, 16 şutta 8 isabet sağladı. Osimhen; kupada çeyrek final, yarı final ve finalde Fenerbahçe, Konyaspor, Trabzonspor filelerini sarstı.


Nijeryalı oyuncu, Avrupa Ligi'nde ise 7 maçta 6 gol kaydederken 49 şutta 24 isabet sağladı. Victor Osimhen takımının hücumda en verimli oyuncusu oldu.


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