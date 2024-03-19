Galatasaray'da plan derbide tur atmak

Ligin bitimine 8 hafta var ama Galatasaray, Fenerbahçe derbisinde tur atmayı planlıyor.

Haber; Sözcü, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'da plan derbide tur atmak
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19 Mart 2024 10:52
Galatasaray ile Fenerbahçe milli araya da başa baş girdi. Ezeli rakipler, geçen sezon olduğu gibi sondan bir önceki hafta birbirleriyle karşılaşacak.

Derbiye kadar Aslan ve Kanarya'nın önünde 6'şar maç var. Sarı-lacivertli rakibini ağırlayacağı maçta şampiyonluk turu atmayı planlayan sarı-kırmızılılara milli ara ilaç gibi gelecek.

Sakatlıkları nedeniyle takımı yalnız bırakan Davinson Sanchez ve Aurier geri dönecek. Başka bir şanssızlık olmazsa son 7 haftaya Cimbom tam kadro girecek.

Mili ara nedeniyle futbolcularına 5 gün izin veren Teknik Direktör Okan Buruk da oyuncularını kısa tatil öncesi uyardı.

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