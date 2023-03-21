Galatasaray'da panik yok

Galatasaray, Konyaspor yenilgisiyle Spor Toto Süper Lig'de 14 maçlık galibiyet serisinden oldu ancak kulüp içindeki havanın bozulmadığı öğrenildi.



Galatasaraylı yöneticiler, teknik patron Okan Buruk ile yaptıkları görüşmelerde hem moral verdi hem de şampiyonluğa dair inançlarını yineledi. Ara sonrası yeni bir galibiyet serisine başlayacaklarına yönelik konuşmalar gerçekleşti. Rakamlar da inancın boşa olmadığını gösterdi.



Geçen sezonun 25. haftasını 29 puanla 13'üncü geçen Galatasaray bu sezon aynı haftada 60 puanla lider durumda yer alıyor.





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