Galatasaray'da özel görüşme: Icardi

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Alanyaspor karşılaşması öncesi Mauro Icardi ile özel bir görüşme gerçekleştirdi.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'da özel görüşme: Icardi
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06 Ekim 2024 09:46
Özellikle kaptan olarak çıktığı Rigas Skola karşılaşmasında adeta sahada yokları oynayan Mauro Icardi, performansı sebebiyle Galatasaray'da en çok eleştirilen isimler arasında yer almıştı.

Bu akşam (Pazar) Alanyaspor karşısında da ilk 11'de sahaya çıkması beklenen Arjantinli golcüden herkes, bu maçta çok daha iyi bir oyun ortaya koymasını ve gol atmasını bekliyor.

OKAN BURUK GÖRÜŞTÜ

Teknik direktör Okan Buruk'un da düşük performansı nedeniyle birebir görüşme yaptığı Arjantinli süperstarı motive ettiği ve ondan daha iyisini beklediğini söylediği öğrenildi.

YARISINDA İMZASI VAR

Sarı-kırmızılıların, Süper Lig'de Alanyaspor'a attığı son 14 golün yarısında Mauro Icardi'nin payı bulunuyor. Icardi, bu süreçte Akdeniz ekibinin filelerini 4 kez havalandırdı ve 3 de gol pası verdi. Alanya, Arjantinli forvetin ligde en fazla gol katkısı sağladığı rakip konumunda yer alıyor.

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