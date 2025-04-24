Galatasaray'da Osimhen takdir topladı

Galatasaray forması giyen Victor Osimhen, attığı gollerle birlikte saha dışındaki tavırlarıyla da takdir topluyor.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'da Osimhen takdir topladı
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24 Nisan 2025 11:52
Attığı gollerle Galatasaray'ı lig ve kupada taşıyan Victor Osimhen, saha dışında da herkesin takdirini topluyor.

Taraftarın yoğun ilgisine tek tek fotoğraf çektirip imza dağıtarak karşılık veren tecrübeli forvet, Konya'da 5 gol yiyen rakibin 20 yaşındaki kalecisi Deniz'i maç biter bitmez teselli etti.

Nijeryalı yıldız, yanına ekstra forma getirdi ve maçtan sonra isteyen meslektaşlarının talebini geri çevirmedi.

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