Galatasaray'da Osimhen takdir topladı

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Taraftarın yoğun ilgisine tek tek fotoğraf çektirip imza dağıtarak karşılık veren tecrübeli forvet, Konya'da 5 gol yiyen rakibin 20 yaşındaki kalecisi Deniz'i maç biter bitmez teselli etti.
Nijeryalı yıldız, yanına ekstra forma getirdi ve maçtan sonra isteyen meslektaşlarının talebini geri çevirmedi.
Taraftarın yoğun ilgisine tek tek fotoğraf çektirip imza dağıtarak karşılık veren tecrübeli forvet, Konya'da 5 gol yiyen rakibin 20 yaşındaki kalecisi Deniz'i maç biter bitmez teselli etti.
Nijeryalı yıldız, yanına ekstra forma getirdi ve maçtan sonra isteyen meslektaşlarının talebini geri çevirmedi.