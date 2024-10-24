Galatasaray'da Osimhen çılgınlığı! Ada'yı satışa çıkardı

Galatasaraylı bir taraftar, Victor Osimhen için Galatasaray Adası'nı satışa çıkardı.

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Galatasaray'da Osimhen çılgınlığı! Ada'yı satışa çıkardı
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24 Ekim 2024 11:18
Galatasaray'ın Napoli'den kiraladığı Victor Osimhen, taraftarları büyülemeye devam ediyor.

Sarı kırmızılı takımla çıktığı 6 maçta 3 gol ve 5 asistlik performans sergileyen Nijeryalı golcü için bir Galatasaray taraftarı sürpriz bir harekete imza attı.

Elfsborg'u 4-3 mağlup eden Galatasaray'da maç sonrası bir taraftarın açtığı pankart gündem oldu.

Karton kağıt üzerine "satılık ada" yazan bir sarı kırmızılı taraftar, Ada'nın fiyatını ise 50 milyon euro olarak belirledi.

Victor Osimhen hayranı olan bu taraftarın hareketi, herkes tarafından büyük ilgi gördü. 



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