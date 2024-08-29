Galatasaray'da olağanüstü toplantı kararı!

Galatasaray Kulübü Divan Kurulu Başkanı Aykutalp Derkan, RAMS Park'ta olağanüstü toplantı yapacaklarını duyurdu.

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Galatasaray'da olağanüstü toplantı kararı!
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29 Ağustos 2024 17:57
Galatasaray'da karaborsa bilet iddiaları sonrası flaş bir karar alındı.

Galatasaray Kulübü Divan Kurulu Başkanı Aykutalp Derkan, kulübün sezonluk bilet satış ve devir işlemleri konusundaki usulsüzlük iddialarını görüşmek üzere 5 Eylül Perşembe günü RAMS Park'ta olağanüstü toplantı yapacaklarını duyurdu.

DURSUN ÖZBEK'TEN FLAŞ ZİYARET!

Öte yandan Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, bugün İstanbul Başsavcısı Şaban Yılmaz'ı bazı yöneticilerle birlikte ziyaret etti.

Özbek 'Ucu kime gidiyorsa bu işi soruşturun, varsa suçlular cezalandırılsın' talebinde bulundu.

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