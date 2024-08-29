Galatasaray'da olağanüstü toplantı kararı!

Galatasaray'da karaborsa bilet iddiaları sonrası flaş bir karar alındı.
Galatasaray Kulübü Divan Kurulu Başkanı Aykutalp Derkan, kulübün sezonluk bilet satış ve devir işlemleri konusundaki usulsüzlük iddialarını görüşmek üzere 5 Eylül Perşembe günü RAMS Park'ta olağanüstü toplantı yapacaklarını duyurdu.
DURSUN ÖZBEK'TEN FLAŞ ZİYARET!
Öte yandan Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, bugün İstanbul Başsavcısı Şaban Yılmaz'ı bazı yöneticilerle birlikte ziyaret etti.
Özbek 'Ucu kime gidiyorsa bu işi soruşturun, varsa suçlular cezalandırılsın' talebinde bulundu.
Galatasaray Kulübü Divan Kurulu Başkanı Aykutalp Derkan, kulübün sezonluk bilet satış ve devir işlemleri konusundaki usulsüzlük iddialarını görüşmek üzere 5 Eylül Perşembe günü RAMS Park'ta olağanüstü toplantı yapacaklarını duyurdu.
DURSUN ÖZBEK'TEN FLAŞ ZİYARET!
Öte yandan Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, bugün İstanbul Başsavcısı Şaban Yılmaz'ı bazı yöneticilerle birlikte ziyaret etti.
Özbek 'Ucu kime gidiyorsa bu işi soruşturun, varsa suçlular cezalandırılsın' talebinde bulundu.
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