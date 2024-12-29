Galatasaray'da Nelsson gidecek Skriniar gelecek

Bu sezon forma rekabetinde Davinson Sanchez ve Abdülkerim Bardakcı'nın gerisine düşen Victor Nelsson sözleşmesini uzatmadı ve ayrılma kararı aldı.
Ocak ayında kendisine gelecek teklifleri değerlendirmek isteyen Danimarkalı oyuncuya minimum 10 milyon Euro değer biçiliyor. 26 yaşındaki stoperini satmaya hazırlanan Galatasaray, ara transfer döneminde savunmaya takviye yapacak.
OKAN BURUK ONAY VERDİ
Paris Saint Germain'de istediği süreleri bulamayan Milan Skriniar'a teknik direktör Okan Buruk'tan onay çıktı.
Kiralama formülüyle bu takviyeyi düşünen Aslan, Fransız ekibi ile Slovak savunmacının maaşının paylaşımı konusunda görüşmelere başladı.
29 yaşındaki stoper, Galatasaray'a gelmeyi çok isterken artık kulüplerin anlaşmasını bekliyor. Sanchez ve Abdülkerim'den memnun olan Okan Buruk, Skriniar hamlesiyle üçlü savunmaya kalıcı olarak geçmenin planlarını yapıyor.
Ocak ayında kendisine gelecek teklifleri değerlendirmek isteyen Danimarkalı oyuncuya minimum 10 milyon Euro değer biçiliyor. 26 yaşındaki stoperini satmaya hazırlanan Galatasaray, ara transfer döneminde savunmaya takviye yapacak.
OKAN BURUK ONAY VERDİ
Paris Saint Germain'de istediği süreleri bulamayan Milan Skriniar'a teknik direktör Okan Buruk'tan onay çıktı.
Kiralama formülüyle bu takviyeyi düşünen Aslan, Fransız ekibi ile Slovak savunmacının maaşının paylaşımı konusunda görüşmelere başladı.
29 yaşındaki stoper, Galatasaray'a gelmeyi çok isterken artık kulüplerin anlaşmasını bekliyor. Sanchez ve Abdülkerim'den memnun olan Okan Buruk, Skriniar hamlesiyle üçlü savunmaya kalıcı olarak geçmenin planlarını yapıyor.