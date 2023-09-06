Galatasaray'da mutlu s'on'

Galatasaray, 10 transferle kadrosuna Şampiyonlar Ligi güncellemesi yaptı. Sol beke Angelino alınıp, İcardi'ye alternatif olarak Bakambu-Halil takviyesi gerçekleştirildi. Zaha-Tete-Ziyech üçlüsü ile Avrupa gündemine oturan Aslan, Kerem Demirbay-Günay ile yerli yapısını güçlendirdi. Davinson Sanchez-Ndombele ise kadroda boşluk bırakmadı.

Haber; Sabah, Fotoğraf; Galatasaray.org
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Galatasaray'da mutlu s'on'
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06 Eylül 2023 10:09
Şampiyonluk kupası sonrasında transfer için kolları sıvayan Galatasaray, 10 yeni takviye ile takımı Şampiyonlar Ligi'ne uyumlu hale getirdi.

Sol bek sorununu Angelino ile çözen sarı-kırmızılı takım, İcardi'ye alternatif olarak Halil Dervişoğlu ve Bakambu'yu aldı. Fenerbahçe'nin elinden önce Zaha, sonra Tete'yi kapan Galatasaray, orta sahasına Kerem Demirbay ve hücum hattına Hakim Ziyech takviyesi yaptı. Yedek kaleci olarak Günay Güvenç'i seçen Cimbom'un son hamlesi Tottenham'dan Davinson Sanchez-Tanguy Ndombele ikilisi oldu. Şampiyonlar Ligi'ni düşünen yönetim, her bölgede alternatifli kadro kurdu.

ZAHA HAZIR, ZİYECH'E ZAMAN GEREKLİ

Teknik direktör Okan Buruk milli arada Süper Lig ve Avrupa'da yarışacak iki farklı ilk 11'in planlamasını yapacak. Yeni transferler Ndombele ve Davinson Sanchez'in isimleri UEFA'ya eklenirken, yabancılardan Midtsjö ile Dubois liste dışında kaldı. Zaha'nın tamamen hazır olduğu öğrenilirken, Hakim Ziyech de takıma katılmaya hazırlanıyor.



'BAŞARILAR KAZANACAĞIM'

Ndombele dün sarı-kırmızılı formayla poz verip şöyle konuştu: "G.Saray'da olduğum için çok mutluyum. Bakambu ile arkadaşız, kulüp hakkında iyi şeyler söyledi. Türkiye'nin en büyük kulübü G.Saray ve birçok arkadaşımdan da bunu duydum. Birçok başarı kazanmak istiyorum ve bunun için çalışacağım."  

 
 

 

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