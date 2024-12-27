Galatasaray'da Muslera kararı!

Galatasaray yönetimi, Fernando Muslera ile bir yıl daha devam etmek istiyor. Uruguaylı file bekçisi ile Mart ayında görüşme yapılması planlanıyor.

Haber; Trtspor, Fotoğraf; Galatasaray.org
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Galatasaray'da Muslera kararı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
27 Aralık 2024 14:33
Galatasaray, sözleşmesi sezon sonunda devam eden Fernando Muslera ile yola devam etmek istiyor.

Sarı-kırmızılılar, sözleşmesi sezon sonunda bitecek Uruguaylı eldiven ile bir yıl daha yola devam etmeyi planlıyor.

Galatasaray, 38 yaşındaki file bekçisi ile mart ayında yeni görüşme için görüşme yapacak.

PENAROL İDDİASI

Fernando Muslera için geçtiğimiz günlerde Penarol iddiası gündeme gelmişti.

Uruguay'da yayın yapan Minuto Uno kanalından Martin Charquero'nun haberine göre; Fernando Muslera, Galatasaray ile sözleşmesinin sona ermesinin ardından ülkesine dönme kararı aldı. 38 yaşındaki kaleci, Uruguay'ın köklü kulüplerinden Penarol'un gündemine geldi. Penarol'un Muslera ile görüşmelere başlayacağı ve Uruguaylı efsane file bekçisine formasını giydirmeyi plandığı kaydedildi.

2011 yılından bu yana Galatasaray'da oynayan Fernando Muslera, sarı-kırmızılı forma altında 530 maçta kaleyi korudu. Bu karşılaşmalarda 570 gole engel olmayan 38 yaşındaki eldiven, 187 maçta ise kalesini gole kapattı.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery