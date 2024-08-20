Galatasaray'da milli oyuncu yeni kontrat bekliyor

Galatasaray'ın başarılı stoperi Abdülkerim Bardakcı, yönetimden yeni kontrat bekliyor. İşte detaylar...

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'da milli oyuncu yeni kontrat bekliyor
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20 Ağustos 2024 08:47
Süper Lig'de sezona 2'de 2 ile başlayan Galatasaray'da transfer gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor.

Sarı kırmızılı yönetim, sözleşmesi 2026 yılında sona erecek olan Abdülkerim Bardakcı için henüz yeni bir teklif yapmadı.

YÖNETİMDEN TEKLİF BEKLİYOR

Suudi Arabistan'dan cazip bir teklif alan Abdülkerim Bardakcı, Galatasaray'dan teklif bekliyor.

Sarı-kırmızılı kulüple 2026'ya kadar opsiyonlu sözleşmesi olan 29 yaşındaki oyuncu, Galatasaray'ın kontrat iyileştirmesini bekliyor.

SICAK GELİŞMELER YAŞANBİLİR

Taraflar arsından önümüzdeki günlerde bu konuyla ilgili sıcak gelişmelerin yaşanması bekleniyor.

Galatasaray'da şu ana dek 80 maça çıkan Abdülkerim, 10 gol ve 3 asistlik performans sergiledi. 

 
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