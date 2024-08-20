Galatasaray'da milli oyuncu yeni kontrat bekliyor

Süper Lig'de sezona 2'de 2 ile başlayan Galatasaray'da transfer gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor.
Sarı kırmızılı yönetim, sözleşmesi 2026 yılında sona erecek olan Abdülkerim Bardakcı için henüz yeni bir teklif yapmadı.
YÖNETİMDEN TEKLİF BEKLİYOR
Suudi Arabistan'dan cazip bir teklif alan Abdülkerim Bardakcı, Galatasaray'dan teklif bekliyor.
Sarı-kırmızılı kulüple 2026'ya kadar opsiyonlu sözleşmesi olan 29 yaşındaki oyuncu, Galatasaray'ın kontrat iyileştirmesini bekliyor.
SICAK GELİŞMELER YAŞANBİLİR
Taraflar arsından önümüzdeki günlerde bu konuyla ilgili sıcak gelişmelerin yaşanması bekleniyor.
Galatasaray'da şu ana dek 80 maça çıkan Abdülkerim, 10 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.
Sarı kırmızılı yönetim, sözleşmesi 2026 yılında sona erecek olan Abdülkerim Bardakcı için henüz yeni bir teklif yapmadı.
YÖNETİMDEN TEKLİF BEKLİYOR
Suudi Arabistan'dan cazip bir teklif alan Abdülkerim Bardakcı, Galatasaray'dan teklif bekliyor.
Sarı-kırmızılı kulüple 2026'ya kadar opsiyonlu sözleşmesi olan 29 yaşındaki oyuncu, Galatasaray'ın kontrat iyileştirmesini bekliyor.
SICAK GELİŞMELER YAŞANBİLİR
Taraflar arsından önümüzdeki günlerde bu konuyla ilgili sıcak gelişmelerin yaşanması bekleniyor.
Galatasaray'da şu ana dek 80 maça çıkan Abdülkerim, 10 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.