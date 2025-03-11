Galatasaray'da Lemina kararı!

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Antalyaspor maçında ilk 11'de değişikliğe gitmeye hazırlanıyor.
Başarılı teknik adam, Alanyaspor maçında ilk 11'de forma verdiği Mario Lemina'yı yedek kulübesine çekmeyi planlıyor.
Lemina orta sahası ile birlikte hücum gücünün düştüğünü düşünen Okan Buruk, başarılı orta sahayı Antalyaspor maçında yedek kulübesine çekmeyi düşünüyor.
Galatasaray'ın devre arasında kadrosuna kattığı 31 yaşındaki futbolcu, sarı-kırmızılılarda bu sezon 5 maçta süre buldu.
Başarılı teknik adam, Alanyaspor maçında ilk 11'de forma verdiği Mario Lemina'yı yedek kulübesine çekmeyi planlıyor.
Lemina orta sahası ile birlikte hücum gücünün düştüğünü düşünen Okan Buruk, başarılı orta sahayı Antalyaspor maçında yedek kulübesine çekmeyi düşünüyor.
Galatasaray'ın devre arasında kadrosuna kattığı 31 yaşındaki futbolcu, sarı-kırmızılılarda bu sezon 5 maçta süre buldu.