Galatasaray'da kırmızı kart tepkisi!

Union Saint-Gilloise forması giyen Promise David, Galatasaray karşısında 36. dakikada sarı kart gördü.
David, 54. dakikada ise Uğurcan Çakır'ın ayağına bastı. İspanyol hakem Jose Maria Sanchez, bu pozisyonu kartsız geçti.
Galatasaray'da oyuncular ve teknik heyet, bu karara büyük tepki gösterdi.
David, 57. dakikada Galatasaray'a gol attı ve takımını 1-0 öne taşıdı. David, 58. dakikada ise oyundan çıktı.
Deniz Çoban, Promise David ile ilgili, "Uğurcan'ın ayağına basan Promise ikinci sarı karttan atılmalıydı, atılmadı! Sonra gitti aynı oyuncu golü attı." yorumunu yaptı.
