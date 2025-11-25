25 Kasım
Galatasaray-Union St.Gilloise
0-176'
25 Kasım
Ajax-Benfica
0-177'
25 Kasım
Chelsea-Barcelona
23:00
25 Kasım
B. Dortmund-Villarreal
23:00
25 Kasım
M.City-Leverkusen
23:00
25 Kasım
Bodo/Glimt-Juventus
23:00
25 Kasım
Slavia Prag-Athletic Bilbao
23:00
25 Kasım
SSC Napoli-Qarabag FK
23:00
25 Kasım
Marsilya-Newcastle
23:00
04 Aralık
Red Bull Bragantino-Vitoria
01:00

Galatasaray'da kırmızı kart tepkisi!

Galatasaray, Union Saint-Gilloise maçında Promise David için kırmızı kart itirazında bulundu. David, daha sonra Galatasaray'a gol attı.

25 Kasım 2025 22:07
Haber: Sporx.com
Galatasaray'da kırmızı kart tepkisi!
Union Saint-Gilloise forması giyen Promise David, Galatasaray karşısında 36. dakikada sarı kart gördü.

David, 54. dakikada ise Uğurcan Çakır'ın ayağına bastı. İspanyol hakem Jose Maria Sanchez, bu pozisyonu kartsız geçti.

Galatasaray'da oyuncular ve teknik heyet, bu karara büyük tepki gösterdi.

David, 57. dakikada Galatasaray'a gol attı ve takımını 1-0 öne taşıdı. David, 58. dakikada ise oyundan çıktı.

Deniz Çoban, Promise David ile ilgili, "Uğurcan'ın ayağına basan Promise ikinci sarı karttan atılmalıydı, atılmadı! Sonra gitti aynı oyuncu golü attı." yorumunu yaptı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 13 10 2 1 28 8 32
2 Fenerbahçe 13 9 4 0 30 12 31
3 Trabzonspor 13 8 4 1 22 11 28
4 Samsunspor 13 6 6 1 19 12 24
5 Göztepe 13 6 5 2 15 6 23
6 Gaziantep FK 13 6 4 3 20 20 22
7 Beşiktaş 13 6 3 4 22 17 21
8 Alanyaspor 13 3 6 4 13 14 15
9 Konyaspor 13 4 3 6 18 20 15
10 Kocaelispor 13 4 3 6 11 15 15
11 Rizespor 13 3 5 5 16 21 14
12 Antalyaspor 13 4 2 7 13 23 14
13 Başakşehir 13 3 4 6 16 15 13
14 Kasımpaşa 13 3 4 6 13 18 13
15 Gençlerbirliği 13 3 2 8 14 20 11
16 Eyüpspor 13 2 3 8 7 16 9
17 Kayserispor 13 1 6 6 13 31 9
18 Karagümrük 13 2 2 9 13 24 8
