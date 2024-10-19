Galatasaray'da kırmızı kart isyanı!

Galatasaray'ın Antalyaspor ile karşılaştığı maçta tartışmalı bir pozisyon yaşandı.
Sarı kırmızılı takımda Kaan Ayhan, maçın 41. dakikasında Güray Vural'ın müdahalesiyle yerde kaldı. Galatasaraylı oyuncular pozisyonun kırmızı kart olduğuna yönelik itirazda bulundu.
Hakem Ali Şansalan Antalyasporlu oyuncuya sarı kart gösterdi. VAR'dan da herhangi bir uyarı gelmedi.
Sarı kırmızılı takımda Kaan Ayhan, maçın 41. dakikasında Güray Vural'ın müdahalesiyle yerde kaldı. Galatasaraylı oyuncular pozisyonun kırmızı kart olduğuna yönelik itirazda bulundu.
Hakem Ali Şansalan Antalyasporlu oyuncuya sarı kart gösterdi. VAR'dan da herhangi bir uyarı gelmedi.