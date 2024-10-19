Galatasaray'da kırmızı kart isyanı!

Galatasaray, Antalyaspor maçının 41. dakikasında kırmızı kart itirazında bulundu.

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Galatasaray'da kırmızı kart isyanı!
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19 Ekim 2024 20:03
Galatasaray'ın Antalyaspor ile karşılaştığı maçta tartışmalı bir pozisyon yaşandı.

Sarı kırmızılı takımda Kaan Ayhan, maçın 41. dakikasında Güray Vural'ın müdahalesiyle yerde kaldı. Galatasaraylı oyuncular pozisyonun kırmızı kart olduğuna yönelik itirazda bulundu.

Hakem Ali Şansalan Antalyasporlu oyuncuya sarı kart gösterdi. VAR'dan da herhangi bir uyarı gelmedi.

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