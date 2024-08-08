Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu kararı!

Süper Kupa hezimetinin artçı şoklarını yaşayan Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu krizi patlak verdi. Sarı-kırmızılılarda, Beşiktaş ile yapılan ve 5-0 kaybedilen maçın devre arasında Kerem Aktürkoğlu krizi yaşandığı ortaya çıktı.
Karşılaşmada Zaha'nın yerine sürpriz şekilde 11'de çıkan ama hayal kırıklığı yaratan performansının ardından devre arasında oyundan çıkan Kerem'in buna tepki gösterdiği belirlendi. Takım kaptanlarından olan Kerem'in soyunma odasında gösterdiği reaksiyonunun ortamı gerdiği ve oyuncu grubunun da yaşananlardan olumsuz etkilendiği bildirildi.
Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamasında adeta ayrılık mesajı veren ve yaz döneminde gitmek istediği bilinen Kerem'in bu tavrından teknik ekibin çok rahatsız olduğu ifade edildi. Önceki gece Kerem krizinin sosyal medyaya yansıması üzerine kulüpten herhangi bir açıklama gelmezken, sarı-kırmızılı futbolcu kendi hesabından uzun bir açıklama yaptı.
SON OLAY BARDAĞI TAŞIRDI
Galatasaray'da yaşanan bu son olay bardağı taşırdı. Yönetim, Kerem'in üzerini çizerken yapılacak teklifleri de değerlendirme kararı aldı.
SPARTAK MOSKOVA'DAN 20 MİLYON EURO
Spartak Moskova, Kerem Aktürkoğlu ve Derrick Köhn için Galatasaray'a toplam 20 milyon euroluk teklif yaptı. Rus ekibinin Kerem için 13, Köhn için 7 milyon euroyu gözden çıkardığı aktarıldı.
Kerem ve Köhn'ün kendilerine yapılan teklifi kabul etmeleri halinde kulüpler arasında bonservis pazarlıkların başlayacağı belirtildi. Galatasaray'ın yapılan teklife sıcak baktığı ancak oyuncuların kararının burada belirleyici olacağı vurgulandı. Bu arada sarı-kırmızılı kulüp genç isimlerden Baran Demiroğlu'nu Karagümrük'e 1 yıllığına kiralık gönderdi.
"REAKSİYON VAR, SAYGISIZLIK YOK"
Kerem Aktürkoğlu, Süper Kupa maçının devre arasında yaşananlarla ilgili sosyal medya hesabından açıkma yaptı.
Milli futbolcu, "İkinci yarıda görev almayacağımı öğrendikten sonra verdiğim reaksiyon, önemli bir final maçında kulübüme ve takım arkadaşlarıma yardımcı olamayacağım için yaşadığım hayal kırıklığı ile sınırlıdır. Kariyeri boyunca Galatasaray'a ulaşmak için çok uzun yollar kat eden, Galatasaray'ın kendisi için ne anlam ifade ettiğini çok iyi bilen ve Galatasaray'a her defasında sıkı sıkıya bağlanan bir sporcu olarak, Galatasaray'a ve temsil ettiği değerlere, nabzımın en yüksek olduğu anda dahi herhangi bir saygısızlıkta bulunmayacağımın bilinmesini isterim. Galatasaray'ın bir ferdi olarak, bundan önce olduğu gibi, bundan sonra da her an, her yerde Galatasaray menfaatleri için yaşamayı ve bana görev verildiği zaman mücadele etmeyi sürdüreceğim" ifadelerini kullandı.
"SOYUNMA ODASINDA BÖYLE ŞEYLER OLUR"
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Beşiktaş maçının devre arasında yaşananlarla ilgili önemli açıklamalarda bulundu.
Florya'da antrenman öncesi soruları yanıtlayan Buruk, "Oyuncuların ufak, tefek tepkileri olabilir. Bunu her kulüpte görebilirsiniz. Oyundan alınan futbolculara sebeplerini anlatıyoruz. Bazı oyuncu çıkınca mutsuz olur, bazısı olmaz. Ancak sevgi ve saygı değişmez. Soyunma odasında bu tür şeyler olabiliyor. Fakat bunun farklı şekilde yansıtılmasını doğru bulmuyorum" dedi.
Kerem ve Köhn'e gelen teklifleri değerlendiren Okan Buruk, "Transfer dönemi içinde teklifler olacaktır. Kerem ve Köhn şu an bizim oyuncumuz. Bir gelişme olursa en doğru kararı verecek olan kulübümüzdür. Ben 2 yıldır buradayım ve hep bir kaos yaratılmaya çalışılıyor. Galatasaray taraftarına sesleniyorum; hocalarına, oyuncularına, yönetimlerine güvensinler. Cuma günü rekorlarla dolu yeni bir yıl için yeniden bulaşacağız. Biz başımızı kaldırdık, yürüyüşümüze başlıyoruz ve taraftarımızdan destek istiyoruz" ifadelerini kullandı.
Karşılaşmada Zaha'nın yerine sürpriz şekilde 11'de çıkan ama hayal kırıklığı yaratan performansının ardından devre arasında oyundan çıkan Kerem'in buna tepki gösterdiği belirlendi. Takım kaptanlarından olan Kerem'in soyunma odasında gösterdiği reaksiyonunun ortamı gerdiği ve oyuncu grubunun da yaşananlardan olumsuz etkilendiği bildirildi.
Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamasında adeta ayrılık mesajı veren ve yaz döneminde gitmek istediği bilinen Kerem'in bu tavrından teknik ekibin çok rahatsız olduğu ifade edildi. Önceki gece Kerem krizinin sosyal medyaya yansıması üzerine kulüpten herhangi bir açıklama gelmezken, sarı-kırmızılı futbolcu kendi hesabından uzun bir açıklama yaptı.
SON OLAY BARDAĞI TAŞIRDI
Galatasaray'da yaşanan bu son olay bardağı taşırdı. Yönetim, Kerem'in üzerini çizerken yapılacak teklifleri de değerlendirme kararı aldı.
SPARTAK MOSKOVA'DAN 20 MİLYON EURO
Spartak Moskova, Kerem Aktürkoğlu ve Derrick Köhn için Galatasaray'a toplam 20 milyon euroluk teklif yaptı. Rus ekibinin Kerem için 13, Köhn için 7 milyon euroyu gözden çıkardığı aktarıldı.
Kerem ve Köhn'ün kendilerine yapılan teklifi kabul etmeleri halinde kulüpler arasında bonservis pazarlıkların başlayacağı belirtildi. Galatasaray'ın yapılan teklife sıcak baktığı ancak oyuncuların kararının burada belirleyici olacağı vurgulandı. Bu arada sarı-kırmızılı kulüp genç isimlerden Baran Demiroğlu'nu Karagümrük'e 1 yıllığına kiralık gönderdi.
"REAKSİYON VAR, SAYGISIZLIK YOK"
Kerem Aktürkoğlu, Süper Kupa maçının devre arasında yaşananlarla ilgili sosyal medya hesabından açıkma yaptı.
Milli futbolcu, "İkinci yarıda görev almayacağımı öğrendikten sonra verdiğim reaksiyon, önemli bir final maçında kulübüme ve takım arkadaşlarıma yardımcı olamayacağım için yaşadığım hayal kırıklığı ile sınırlıdır. Kariyeri boyunca Galatasaray'a ulaşmak için çok uzun yollar kat eden, Galatasaray'ın kendisi için ne anlam ifade ettiğini çok iyi bilen ve Galatasaray'a her defasında sıkı sıkıya bağlanan bir sporcu olarak, Galatasaray'a ve temsil ettiği değerlere, nabzımın en yüksek olduğu anda dahi herhangi bir saygısızlıkta bulunmayacağımın bilinmesini isterim. Galatasaray'ın bir ferdi olarak, bundan önce olduğu gibi, bundan sonra da her an, her yerde Galatasaray menfaatleri için yaşamayı ve bana görev verildiği zaman mücadele etmeyi sürdüreceğim" ifadelerini kullandı.
"SOYUNMA ODASINDA BÖYLE ŞEYLER OLUR"
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Beşiktaş maçının devre arasında yaşananlarla ilgili önemli açıklamalarda bulundu.
Florya'da antrenman öncesi soruları yanıtlayan Buruk, "Oyuncuların ufak, tefek tepkileri olabilir. Bunu her kulüpte görebilirsiniz. Oyundan alınan futbolculara sebeplerini anlatıyoruz. Bazı oyuncu çıkınca mutsuz olur, bazısı olmaz. Ancak sevgi ve saygı değişmez. Soyunma odasında bu tür şeyler olabiliyor. Fakat bunun farklı şekilde yansıtılmasını doğru bulmuyorum" dedi.
Kerem ve Köhn'e gelen teklifleri değerlendiren Okan Buruk, "Transfer dönemi içinde teklifler olacaktır. Kerem ve Köhn şu an bizim oyuncumuz. Bir gelişme olursa en doğru kararı verecek olan kulübümüzdür. Ben 2 yıldır buradayım ve hep bir kaos yaratılmaya çalışılıyor. Galatasaray taraftarına sesleniyorum; hocalarına, oyuncularına, yönetimlerine güvensinler. Cuma günü rekorlarla dolu yeni bir yıl için yeniden bulaşacağız. Biz başımızı kaldırdık, yürüyüşümüze başlıyoruz ve taraftarımızdan destek istiyoruz" ifadelerini kullandı.