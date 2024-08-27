Galatasaray'da karaborsa tedbiri!

Son dönemdeki "karaborsa bilet" dedikoduları nedeniyle tedbirli davranan Galatasaray Yönetimi, Young Boys maçı öncesi önlem aldı.

Haber; Milliyet, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'da karaborsa tedbiri!
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27 Ağustos 2024 09:10
Son dönemdeki "karaborsa bilet" dedikoduları nedeniyle tedbirli davranan Galatasaray Yönetimi, usulsüz bilet satışlarını engellemek ve taraftarın mağdur olmaması adına, Young Boys karşılaşmasına ait tüm kombine ve biletlerin transferini kapattı.

Maça gidemeyecek olan kombine sahipleri, yeniden satış için koltuğunu sadece kulübe devredilebilecek.

Kulüp, 6222 sayılı kanunu da hatırlatarak, uygun görülen yerler ve görevliler dışında bilet satışı yapanların altı aydan bir yıla kadar hapis ve 100 günden 2 bin güne kadar adli para cezası, değerinin üstünde satış yapanların ise bir yıldan üç yıla kadar hapis ve 250 günden 5 bin güne kadar adli para cezası alabilecekleri uyarısında bulundu. 

 
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