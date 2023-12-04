Galatasaray'da Kaan Ayhan gerçeği ortaya çıktı!

Pendikspor'u deviren Galatasaray, cuma günü de Adana Demirspor ile kozlarını paylaşacak. Aslan'ın hocası Okan Buruk, yoğun fikstür içerisinde oyuncularının da dinlenmesini istiyor.
Bu doğrultuda, Sarı-Kırmızılı futbolculara 2 gün izin verildi. Galatasaraylı oyuncular, bugünü de izinli olarak geçirdikten sonra Adana ekibi ile oynanacak karşılaşmanın hazırlıklarına başlayacak.
Kaan'dan büyük fedakârlık
Bu arada Cim Bom'un jokeri Kaan Ayhan ile ilgili olarak flaş bir gerçeğe ulaşıldı. 29 yaşındaki futbolcunun, Pendik maçı öncesinde bir ağrı hissettiği belirtildi.
Fakat 29 yaşındaki futbolcu, takımdaki eksikler nedeniyle Aslan'ın yanında olmak istediğini bildirdi. Bu gelişme sonrasında milli futbolcu, karşılaşmaya iğne ile çıkıp, büyük bir fedakârlık örneği gösterdi.
Bu doğrultuda, Sarı-Kırmızılı futbolculara 2 gün izin verildi. Galatasaraylı oyuncular, bugünü de izinli olarak geçirdikten sonra Adana ekibi ile oynanacak karşılaşmanın hazırlıklarına başlayacak.
Kaan'dan büyük fedakârlık
Bu arada Cim Bom'un jokeri Kaan Ayhan ile ilgili olarak flaş bir gerçeğe ulaşıldı. 29 yaşındaki futbolcunun, Pendik maçı öncesinde bir ağrı hissettiği belirtildi.
Fakat 29 yaşındaki futbolcu, takımdaki eksikler nedeniyle Aslan'ın yanında olmak istediğini bildirdi. Bu gelişme sonrasında milli futbolcu, karşılaşmaya iğne ile çıkıp, büyük bir fedakârlık örneği gösterdi.