Galatasaray'da jokerlere büyük görev!

Galatasaray'ın Victor Osimhen transferiyle gündeme gelen üçlü savunma düzeninde kimin oynayacağı merak konusu oldu.
Okan Buruk'un planlarını sürdürdüğü yeni sistem için joker oyunculara kritik rol düşecek. Geçen sezon birçok pozisyonda görev yapan Barış Alper Yılmaz, Berkan Kutlu ve Kaan Ayhan yine önemli yapı taşları olacak.
Barış Alper Yılmaz, sağ ve sol kanat beklerinde formaya yakın gözüküyor.
Orta sahada görev yapabilecek Berkan, zorda kalınırsa sol kanat bekini yedekleyebilir. Kaan Ayhan ise stoper ve orta saha rotasyonunda değerlendirilecek.
Okan Buruk'un planlarını sürdürdüğü yeni sistem için joker oyunculara kritik rol düşecek. Geçen sezon birçok pozisyonda görev yapan Barış Alper Yılmaz, Berkan Kutlu ve Kaan Ayhan yine önemli yapı taşları olacak.
Barış Alper Yılmaz, sağ ve sol kanat beklerinde formaya yakın gözüküyor.
Orta sahada görev yapabilecek Berkan, zorda kalınırsa sol kanat bekini yedekleyebilir. Kaan Ayhan ise stoper ve orta saha rotasyonunda değerlendirilecek.