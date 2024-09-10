Galatasaray'da imzalar gençlerle!

Galatasaray, bu yaz transfer döneminde Michy Batshuayi hariç 25 ve 25 yaş altı oyuncuları kadrosuna kattı.

Haber; Milliyet, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'da imzalar gençlerle!
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10 Eylül 2024 08:38
Galatasaray'ın bu yaz transfer ettiği veya düşündüğü oyuncuların gençliği dikkat çekiyor.

Bu sezon Michy Batshuayi hariç sarı-kırmızılıların 25 yaş veya altındaki isimlere yöneldiği gözlerden kaçmadı. Bu durum, hem ilerde bu futbolculardan para kazanmak için önemli bir avantaj gibi gözükürken hem de takımın direnci ve fiziksel kapasitesi için önemli bir tercih olarak değerlendirildi.

Galatasaray'ın renklerine bağladığı isimlerin yaşları şöyle: Elias Jelert (21), Gabriel Sara (25), ısmail Jakobs (25-satın alma opsiyonlu kiralık), Victor Osimhen (25-kiralık). Gündemdeki Nicola Zalewski ise 22, Junior Dina Ebimbe 23 yaşında.

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