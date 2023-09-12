Galatasaray'da iki yabancı yolcu!

Kadrosunda 16 yabancı oyuncu bulunan Galatasaray'da takımdan gönderilecek oyuncular netleşiyor.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'da iki yabancı yolcu!
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12 Eylül 2023 11:15
Süper Lig'de takımlarda kadrolarına en fazla 14 yabancı oyuncu bulundurabiliyorlar.

Galatasaray'ın ise kadrosunda 16 yabancı oyuncu yer alıyor. Sarı-kırmızılı takım, cuma gününe kadar bu sayıyı 14'e düşürecek.

Fredrik Midtsjö ile yolları ayıran Aslan'da sıra Leo Dubois'e geldi.

Fransız sağ bekin de önümüzdeki günlerde takımdan ayrılması bekleniyor Uzun zamandır kendisine takım arayan ancak henüz bulamayan Christian Luyindama'nın da kontratının feshedilmesi bekleniyor. 





 
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