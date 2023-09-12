Galatasaray'da iki yabancı yolcu!

Süper Lig'de takımlarda kadrolarına en fazla 14 yabancı oyuncu bulundurabiliyorlar.
Galatasaray'ın ise kadrosunda 16 yabancı oyuncu yer alıyor. Sarı-kırmızılı takım, cuma gününe kadar bu sayıyı 14'e düşürecek.
Fredrik Midtsjö ile yolları ayıran Aslan'da sıra Leo Dubois'e geldi.
Fransız sağ bekin de önümüzdeki günlerde takımdan ayrılması bekleniyor Uzun zamandır kendisine takım arayan ancak henüz bulamayan Christian Luyindama'nın da kontratının feshedilmesi bekleniyor.
Galatasaray'ın ise kadrosunda 16 yabancı oyuncu yer alıyor. Sarı-kırmızılı takım, cuma gününe kadar bu sayıyı 14'e düşürecek.
Fredrik Midtsjö ile yolları ayıran Aslan'da sıra Leo Dubois'e geldi.
Fransız sağ bekin de önümüzdeki günlerde takımdan ayrılması bekleniyor Uzun zamandır kendisine takım arayan ancak henüz bulamayan Christian Luyindama'nın da kontratının feshedilmesi bekleniyor.