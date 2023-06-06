Galatasaray'da iki isim yolcu!

Galatasaray'ın 2022-23 sezonu öncesi transfer ettiği 2 futbolcusu yeni sezonun planları arasında yer almıyor. Galatasaray 2 futbolcusunu da kiralık gönderecek.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'da iki isim yolcu!
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06 Haziran 2023 11:44
Süper Lig'de sezonu şampiyon tamamlayan Galatasaray transfer çalışmalarına derhal başladı.

Sarı-Kırmızılılar yapılacak takviyeler kadar takımdan ayrılacak isimler için de mesai harcıyor.

Sezon başında transfer edilen ancak düzenli forma şansı bulamayan bazı futbolcular, 2023-24 sezonunda kiralık olarak gönderilecek.

İŞTE O İSİMLER

Sabah'ın haberine göre bu isimler Yusuf Demir ve Mathias Ross. Galatasaray, Yusuf Demir'i sezon başında Rapid Wien'den 6 milyon Euro karşılığında transfer etmişti.

20 yaşındaki futbolcu bu sezon lig ve kupada sadece 6 maça çıkabildi ve skor katkısı yapamadı.

Mathias Ross da yeni sezon öncesi Aalborg'dan 1.75 milyon Euro karşılığında kadroya katılmıştı.

Süper Lig'de süre alamayan Ross, Türkiye Kupası'nda 2 maça çıktı ve 1 gollük katkı verdi.

Galatasaray iki futbolcusunu da yeni sezonda düzenli forma giyebileceği bir takıma kiralayacak. 

 
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