Galatasaray'da Icardi'nin sözleşmesi askıya alındı

Sözleşmeli 15 yabancı oyuncusu bulunan Galatasaray, Przemyslaw Frankowski'ye yer açmak amacıyla Mauro Icardi'nin sözleşmesini lig için dondurdu.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'da Icardi'nin sözleşmesi askıya alındı
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18 Şubat 2025 09:05
Galatasaray'da Tottenham maçında yaşadığı sakatlık sonrası ameliyat olan ve sezonu kapatan Mauro Icardi, sevgilisi China Suarez ile birlikte Arjantin'de tatilini sürdürüyor.

SÖZLEŞMESİ DONDURULDU

Yeni transferler sonrası sözleşmeli 15 yabancı oyuncusu bulunan Galatasaray da 31 yaşındaki forveti Süper Lig listesinden çıkardı. Frankowski'ye yer açmak isteyen sarı-kırmızılı kulüp, çareyi Icardi'nin mukavelesini Türkiye içinde 4 aylığına askıya almakta buldu.

DERBİYE ÖZEL DAVETİYE

İsmi hâlâ UEFA listesinde yazılı olan Arjantinli yıldız, yönetim ve teknik heyet tarafından Fenerbahçe derbisine özel olarak davet edildi.

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