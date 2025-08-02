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Galatasaray'da iç transfer harekatı!

Galatasaray, Yunus Akgün ve Davinson Sanchez'in sözleşmesini uzatmak için harekete geçti.

calendar 02 Ağustos 2025 09:43
Haber: Sabah, Fotoğraf: AA
Galatasaray'da iç transfer harekatı!
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İç transferde yerli oyuncular Barış Alper Yılmaz, Abdülkerim Bardakcı, Kaan Ayhan ve Metehan Baltacı'nın sözleşmesini uzatan Galatasaray'da imza sırası Yunus Akgün ve Davinson Sanchez'e geldi.

YUNUS İLE ANLAŞMA YAKIN

Yunus'un ücreti 2.5 milyon Euro kazanan Sallai ile aynı seviyeye getirildi. Yabancılardan Davinson Sanchez'in de maaşına zam beklentisinde olduğu öğrenildi.


SÖZLEŞMESİNİ UZATMAK İSTİYOR

İtalyan ekibi Como'dan teklif alan Sanchez, Galatasaray'da mutlu ve sözleşmesini uzatmaya hazır olduğunu menajeri aracılığıyla yönetime iletti.

3.2 milyon Euro garanti para kazanan 29 yaşındaki Kolombiyalı stoperin 2027'de sona erecek sözleşmesinde +1 yıl opsiyon bulunuyor. Galatasaray cephesi, satmayı düşünmediği Sanchez'le yeni anlaşma imzalamaya hazırlanıyor. 

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